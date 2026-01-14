Обсерватория Аресибо давно разрушена, но ее дело живет: завершается изучение последних данных

Один из самых масштабных проектов поиска инопланетного разума приближается к финалу. Более 2 миллионов добровольцев со всего мира помогли исследователям проанализировать данные легендарной обсерватории Аресибо. За 21 год работы они обнаружили более 12 миллиардов потенциальных сигналов, которые теперь сузили до сотни самых перспективных кандидатов.

Что нашли ученые после двух десятилетий поиска?

Инициатива SETI@Home, начатая в 1999 году, привлекла миллионы волонтеров для анализа необычных радиосигналов из данных обсерватории Аресибо – огромного радиотелескопа в Пуэрто-Рико, который разрушился в 2020 году из-за обрыва троса. Хотя проект завершился преждевременно вместе с гибелью телескопа, общественные ученые успели идентифицировать миллиарды интересных сигналов за два десятилетия наблюдений, пишет 24 Канал со ссылкой на Live Science.

Смотрите также Астрономы уже назвали комету года: мы все за ней будем наблюдать в 2026 году

Исследователи сузили этот огромный список до сотни лучших кандидатов, которые сейчас подробно изучают с помощью китайского телескопа FAST с апертурой 500 метров – крупнейшего в мире радиотелескопа с одним зеркалом после разрушения Аресибо.

Пока что никаких убедительных доказательств инопланетных передач среди этих радиоисточников не обнаружено. Однако команда оптимистично настроена относительно того, что их огромный набор данных поможет сделать будущие поиски внеземной жизни еще более эффективными.

Компьютерный ученый и соучредитель проекта Дэвид Андерсон отметил, что даже если инопланетян не найдут, они установили новый уровень чувствительности. Если бы существовал сигнал выше определенной мощности, его бы обнаружили. Команда составила длинный перечень вещей, которые стоило бы сделать иначе, и которые будущие проекты небесных обзоров должны делать по-другому.



Так раньше выглядел Аресибо / Arecibo Observatory

Как ученые искали внеземную жизнь?

Поиск внеземного разума – это отрасль науки, направленная на выявление и коммуникацию с развитыми инопланетными цивилизациями через радиосигналы. Идея заключается в том, что если человечество достигло такого технологического уровня, гипотетические инопланетные формы жизни также могли это сделать.

Телескоп Аресибо играл ключевую роль в этой сфере. в 1974 году команда ученых, включая Карла Сагана и Фрэнка Дрейка, отправила с Аресибо радиопередачу в соседнее звездное скопление, в надежде достичь разумной аудитории, пишет Space. Знаменитое "Сообщение Аресибо", переданное в бинарном коде, содержало человеческую фигурку, структуру ДНК в форме двойной спирали, модель атома углерода и схему телескопа.



Центральная антенна Аресибо ранее нависала над огромной "тарелкой" / Фото Университет Центральной Флориды

Одна из главных проблем заключается в том, что космос переполнен радиоволнами – от холодных молекул водорода до взрывов звезд все излучает какую-то форму радиоэнергии. Найти осмысленное обнаружение радиосигналов от разумных инопланетян среди этого космического шума почти невозможно.

Чтобы сузить поиск, соучредители проекта обратились к краудсорсингу. Команда попросила добровольцев загрузить бесплатную программу на домашние компьютеры, используя вычислительную мощность каждого компьютера для анализа новейших сканирований ночного неба от Аресибо.

Начиная с середины 1990-х, команда планировала свой проект из расчета на 50 тысяч волонтеров. Но в течение года после начала работы более 2 миллионов пользователей из 100 стран запускали SETI@Home на своих компьютерах. Это вышло далеко за пределы первоначальных ожиданий, отметил Андерсон.



Центральная антенна сорвалась с тросов и упала прямо на тарелку, пробив ее / Фото NSF

У двух статьях, опубликованных в 2025 году в The Astronomical Journal, Андерсон и его коллеги описывают огромный набор данных, собранный участниками, и то, как команда проанализировала его для определения лучших кандидатов на сигналы.

Проект сосредоточился на радиосигналах из Млечного Пути вблизи радиоволны длиной 21 сантиметр – длины волны, которая используется для картографирования газообразного водорода в галактике. Астрономы регулярно наблюдают за Вселенной на этой частоте, и гипотетическая инопланетная цивилизация знала бы об этом и использовала бы эту частоту, чтобы повысить свои шансы быть обнаруженной.

Используя суперкомпьютер, предоставленный Институтом гравитационной физики Макса Планка в Германии, команда устранила миллиарды ложных сигналов и земных источников радиопомех, сократив пул кандидатов до миллиона. Затем исследователи вручную проанализировали самые перспективные тысячу радиоисточников, сузив их до сотни лучших претендентов.



Телескоп Arecibo сносят в декабре 2021 года / Фото Tedder/Wikimedia Commons

Есть ли там кто-то?

Пока ничего необычного из результатов не выделилось. Астроном и директор проекта SETI@Home Эрик Корпела отметил, что они, несомненно, провели самый чувствительный узкополосный поиск больших участков неба, поэтому имели лучшие шансы что-то найти. Конечно, есть немного разочарования, что они ничего не увидели.

Однако все то, что возможно сегодня, значительно превосходит возможности 1999 года, когда проект начался. Подобные исследования проводятся телескопом FAST и другими радиотелескопами по всему миру, так что все еще впереди.

Охота на инопланетный разум будет продолжаться, а анализ данных станет только быстрее и надежнее в будущем. Корпела подытожил, что все еще есть вероятность, что инопланетяне есть в этих данных, и ученые пропустили их буквально на волоске.

Напомним, ранее мы публиковали материал на основе детального исследования о причинах обвала Аресибо. Ученые выяснили, что именно привело к катастрофе обсерватории.