Немного об Аресибо

Обсерватория Аресибо в Пуэрто-Рико была одним из самых известных и важных научных учреждений мира. Ее огромная тарелка, размеры которой достигали потрясающих 304,8 метра, с момента запуска в 1963 году играла ключевую роль в радиоастрономии, атмосферных исследованиях и даже поиске внеземной жизни, пишет 24 Канал.

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Благодаря Аресибо были открыты первые двойные пульсары, подтверждена теория общей относительности Эйнштейна и найдены доказательства существования гравитационных волн.

Изучение пульсаров и нейтронных звезд позволило лучше понять эволюцию звезд и механизмы работы экзотических объектов.

Аресибо был одним из немногих телескопов, способных точно отслеживать и картографировать траектории околоземных астероидов. Это имело критическое значение для оценки потенциальных угроз со стороны астероидов и комет.

Используя радар, обсерватория исследовала поверхности планет (особенно Венеры) и других объектов Солнечной системы. Телескоп Аресибо помог создать детальные карты Венеры сквозь ее плотные облака еще до миссии "Магеллан".

Обсерватория Аресибо участвовала в программе SETI, направленной на поиск радиосигналов от внеземных цивилизаций. В 1974 году оттуда в космос прислали "Послание Аресибо", в радиосигнале которого закодировали информацию о Земле и человечестве.

Кроме космических исследований, обсерватория также изучала верхние слои атмосферы Земли, в частности ионосферу, что влияет на радиосвязь и климатические процессы.



Обсерватория Аресибо весной 2019 года, еще до обрыва кабелей / Фото UCF Today

Почему обсерватория Аресибо была особенной

Уникальный дизайн . Телескоп вмонтировали в естественный карстовый кратер, что позволило построить гигантскую тарелку диаметром почти 305 метров. На момент завершения строительства он был самым большим радиотелескопом в мире.

. Телескоп вмонтировали в естественный карстовый кратер, что позволило построить гигантскую тарелку диаметром почти 305 метров. На момент завершения строительства он был самым большим радиотелескопом в мире. Многофункциональность. Он совмещал функции радиотелескопа и радара, что позволяло получать изображения и измерять расстояния до объектов. Это делало Аресибо уникальным по сравнению с другими радиообсерваториями.

Почему Аресибо закрыли

Обсерватория начала испытывать технические проблемы из-за старения оборудования и ограниченного финансирования:

В августе 2020 года один из главных кабелей оборвался, а в ноябре — еще один.

Впоследствии в том же месяце Национальный научный фонд, который контролировал эксплуатацию Аресибо, заявил, что из-за разрушения двух опорных кабелей Аресибо дестабилизировал конструкцию настолько, что ее невозможно отремонтировать, не подвергая строителей значительному риску. Таким образом было объявлено о намерениях вывести его из эксплуатации в скором будущем.

19 ноября 2020 года мы получили новость о том, что гигантскую тарелку в Аресибо придется полностью снести.

Но этому не суждено было случиться, ведь уже 1 декабря тяжелый научный прибор, который держали оборванные тросы, упал вниз, повредив тарелку. В ней образовалась дыра размером 30 метров.



Один из кабелей свисает вниз после обрыва. Снимок с дрона сделан 6 ноября 2020 года / Фото UCF Today

Хотя телескоп больше не функционирует, его вклад в науку останется весомым еще на многие годы. Данные, собранные за десятилетия работы, до сих пор используются учеными для исследований.

Отчет раскрывает новые детали

Забегая вперед, знаменитая обсерватория разрушилась из-за сочетания гнилого цинка в кабельных гнездах телескопа и предыдущих повреждений от урагана Мария, согласно отчетом, опубликованным Национальными академиями наук, инженерии и медицины. Специальный Комитет, собранный для анализа причин обвала, создал целую книгу на почти 100 страниц, в которой крайне скрупулезно разобрал каждую деталь катастрофы.

Первопричиной разрушения телескопа стала "беспрецедентная и ускоренная долговременная поломка, вызванная ползучестью цинка". Эта поломка произошла в кабельных гнездах телескопа — критически важных элементах инфраструктуры для поддержки 900-тонной платформы телескопа, которая висела над тарелкой. Кабели начали выходить из строя задолго до обвала, но на это, судя по всему, не обращали внимания.

Отсутствие задокументированного беспокойства со стороны инженеров-подрядчиков по несущественности вытягивания кабелей или факторов безопасности в период между ураганом Мария в 2017 году и аварией вызывает тревогу,

– отмечается в отчете.

Комитет пришел к выводу, что "последовательность разрушений" продолжалась 39 месяцев и началась с последствий урагана "Мария" в сентябре 2017 года. Согласно отчету, проверки, проведенные после урагана, обнаружили признаки соскальзывания кабеля, но никто не проводил дальнейших расследований и не реагировал на них.

Но это еще не все. Как отметил комитет, за все время успешного использования телескопа Аресибо все экспертизы сошлись во мнении, что "подобная поломка гнезда спелтера никогда не была зафиксирована". Отчет продолжался: "Единственная гипотеза, которую смог разработать комитет и которая дает правдоподобный, но недоказательный ответ [...] заключается в том, что ползучесть цинка в розетках была неожиданно ускорена в условиях уникально мощного электромагнитного излучения телескопа Аресибо". Другими словами, роль розеток в приостановлении такого мощного радиопередатчика каким-то образом способствовала катастрофе 2020 года.



Телескоп Arecibo сносят в декабре 2021 года / Фото Tedder/Wikimedia Commons

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