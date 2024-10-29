Трохи про Аресібо

Обсерваторія Аресібо в Пуерто-Рико була однією з найвідоміших і найважливіших наукових установ світу. Її величезна тарілка, розміри якої сягали приголомшливих 304,8 метра, з моменту запуску в 1963 році відігравала ключову роль у радіоастрономії, атмосферних дослідженнях та навіть пошуку позаземного життя, пише 24 Канал.

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Завдяки Аресібо було відкрито перші подвійні пульсари, підтверджено теорію загальної відносності Ейнштейна і знайдено докази існування гравітаційних хвиль.

Вивчення пульсарів та нейтронних зірок дозволило краще зрозуміти еволюцію зірок та механізми роботи екзотичних об'єктів.

Аресібо був одним з небагатьох телескопів, здатних точно відстежувати та картографувати траєкторії навколоземних астероїдів. Це мало критичне значення для оцінки потенційних загроз зі сторони астероїдів та комет.

Використовуючи радар, обсерваторія досліджувала поверхні планет (особливо Венери) та інших об'єктів Сонячної системи. Телескоп Аресібо допоміг створити детальні карти Венери крізь її щільні хмари ще до місії "Магеллан".

Обсерваторія Аресібо брала участь у програмі SETI, спрямованій на пошук радіосигналів від позаземних цивілізацій. У 1974 році звідти в космос надіслали "Послання Аресібо", в радіосигналі якого закодували інформацію про Землю та людство.

Окрім космічних досліджень, обсерваторія також вивчала верхні шари атмосфери Землі, зокрема іоносферу, що впливає на радіозв’язок та кліматичні процеси.



Обсерваторія Аресібо навесні 2019 року, ще до обриву кабелів / Фото UCF Today

Чому обсерваторія Аресібо була особливою

Унікальний дизайн . Телескоп умонтували в природний карстовий кратер, що дозволило побудувати гігантську тарілку діаметром майже 305 метрів. На момент завершення будівництва він був найбільшим радіотелескопом у світі.

. Телескоп умонтували в природний карстовий кратер, що дозволило побудувати гігантську тарілку діаметром майже 305 метрів. На момент завершення будівництва він був найбільшим радіотелескопом у світі. Багатофункціональність. Він поєднував функції радіотелескопа та радара, що давало змогу отримувати зображення та вимірювати відстані до об'єктів. Це робило Аресібо унікальним у порівнянні з іншими радіообсерваторіями.

Чому Аресібо закрили

Обсерваторія почала зазнавати технічних проблем через старіння обладнання та обмежене фінансування:

У серпні 2020 року один із головних кабелів обірвався, а в листопаді — ще один.

Згодом у тому ж місяці Національний науковий фонд, який контролював експлуатацію Аресібо, заявив, що через руйнування двох опорних кабелів Аресібо дестабілізував конструкцію настільки, що її неможливо відремонтувати, не піддаючи будівельників значному ризику. Таким чином було оголошено про наміри вивести його з експлуатації в недалекому майбутньому.

19 листопада 2020 року ми отримали новину про те, що гігантську тарілку в Аресібо доведеться повністю знести.

Але цьому не судилося статись, адже вже 1 грудня важкий науковий прилад, який тримали обірвані троси, упав донизу, пошкодивши тарілку. В ній утворилася діра розміром 30 метрів.



Один із кабелів звисає донизу після обриву. Знімок з дрона зроблено 6 листопада 2020 року / Фото UCF Today

Хоча телескоп більше не функціонує, його внесок у науку залишиться вагомим ще на багато років. Дані, зібрані за десятиліття роботи, досі використовуються науковцями для досліджень.

Звіт розкриває нові деталі

Забігаючи наперед, знаменита обсерваторія зруйнувалася через поєднання гнилого цинку в кабельних гніздах телескопа та попередніх пошкоджень від урагану Марія, згідно зі звітом, опублікованим Національними академіями наук, інженерії та медицини. Спеціальний Комітет, зібраний для аналізу причин обвалу, створив цілу книгу на майже 100 сторінок, у якій вкрай скрупульозно розібрав кожну деталь катастрофи.

Першопричиною руйнування телескопа стала "безпрецедентна і прискорена довготривала поломка, спричинена повзучістю цинку". Ця поломка сталася в кабельних гніздах телескопа — критично важливих елементах інфраструктури для підтримки 900-тонної платформи телескопа, яка висіла над тарілкою. Кабелі почали виходити з ладу задовго до обвалу, але на це, судячи з усього, не звертали уваги.

Відсутність задокументованого занепокоєння з боку інженерів-підрядників щодо несуттєвості витягування кабелів або факторів безпеки в період між ураганом Марія у 2017 році та аварією викликає тривогу,

– зазначається у звіті.

Комітет дійшов висновку, що "послідовність руйнувань" тривала 39 місяців і почалася з наслідків урагану "Марія" у вересні 2017 року. Згідно зі звітом, перевірки, проведені після урагану, виявили ознаки зісковзування кабелю, але ніхто не проводив подальших розслідувань і не реагував на них.

Але це ще не все. Як зазначив комітет, за весь час успішного використання телескопа Аресібо всі експертизи зійшлися на думці, що "подібна поломка гнізда спелтера ніколи не була зафіксована". Звіт продовжувався: "Єдина гіпотеза, яку зміг розробити комітет і яка дає правдоподібну, але недоказову відповідь [...] полягає в тому, що повзучість цинку в розетках була несподівано прискорена в умовах унікально потужного електромагнітного випромінювання телескопа Аресібо". Іншими словами, роль розеток у призупиненні такого потужного радіопередавача якимось чином сприяла катастрофі 2020 року.



Телескоп Arecibo зносять у грудні 2021 року / Фото Tedder/Wikimedia Commons

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