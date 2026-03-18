Стосується тих, хто ніколи не вимикає смартфон – ось до чого це може призвести

Наші смартфони сьогодні працюють постійно – ми майже ніколи не випускаємо їх з рук, лише, щоб зарядити. Проте навіть сучасні Android-пристрої потребують відпочинку, адже якщо їх не перезавантажувати – можуть з'явитися неочікувані проблеми.

У повсякденному житті більшість користувачів не вимикають свої смартфони взагалі. Натискання кнопки живлення зазвичай лише переводить пристрій у режим сну – екран гасне, але система продовжує працювати, приймаючи повідомлення, дзвінки та інші сигнали. Що станеться, якщо смартфон буде працювати довго, розповідає BGR.

Чи справді телефон треба вимикати регулярно?

Хоча смартфони розраховані на тривалу безперервну роботу, повна відсутність перезавантажень може негативно позначитися на їхній продуктивності. Одна з головних причин – так звані витоки пам'яті.

Деякі застосунки після закриття не звільняють використану оперативну пам'ять, і такі "хвости" накопичуються. У результаті система починає працювати повільніше, а навантаження на акумулятор зростає.

Ще один ризик – безпека. Існують атаки, які поступово проникають у систему мобільного пристрою: від простих повідомлень або дзвінків до доступу до файлів і важливих даних, як зазначало видання Forbes.

Повне вимкнення або перезапуск фактично "стирає" такі шляхи доступу, змушуючи зловмисника починати все заново. Якщо ж телефон постійно залишається увімкненим, у нього більше шансів стати вразливим до подібних загроз.

Важливо! Для повного вимкнення потрібно затиснути кнопку блокування й окремо обрати відповідну опцію, що не завжди очевидно, особливо для нових власників Android-пристроїв.

Чому смартфон потрібно періодично перезавантажувати?

Регулярний перезапуск також допомагає очистити кеш, зупинити зайві фонові процеси й трохи "перепочити" компонентам пристрою. Це позитивно впливає не лише на швидкість роботи, а й на загальний ресурс батареї.

За словами експертів Національного Агентства з Безпеки США, достатньо вимикати смартфон приблизно раз на тиждень, розповідає PCMag. Після кількох хвилин паузи система завантажується "свіжою" і працює стабільніше.

