Чому цю кнопку в автомобілі категорично не можна ігнорувати взимку
- Автомобільний кондиціонер важливий взимку для видалення вологи з вікон, що знижує ризик запотівання та утворення інею.
- Регулярне використання кондиціонера також запобігає корозії та поломці компресора, що може призвести до дорогого ремонту.
Багато водіїв узимку повністю відмовляються від використання автомобільного кондиціонера, вважаючи його суто літньою опцією. Такий підхід може призвести не лише до дискомфорту в салоні, а й до серйозних і дорогих несправностей системи.
Частина автомобілістів переконана, що взимку кондиціонер не має жодної користі, адже потреби в охолодженні повітря немає. Через це кнопку AC вимикають на кілька місяців, фактично зупиняючи роботу компресора. Насправді така практика є помилковою. Про це розповідає 24 Канал із посиланням на Motoryzacja.
Чому кондиціонер потрібен навіть у холодну пору?
Кондиціонер відіграє важливу роль у холодний сезон, зокрема допомагає швидко прибрати вологу з вікон. В осінньо-зимовий період у салоні легко накопичується волога – особливо під час стояння в заторах, коли водії уникають відкривання вікон через вихлопні гази. Закритий повітрообіг часто закінчується запотіванням скла, а кондиціонер ефективно розв'язує цю проблему.
Навіть якщо осушення повітря здається непотрібним, систему кондиціонування рекомендують вмикати щонайменше кілька разів на місяць на 10–15 хвилин. Причина проста: разом із холодоагентом у системі циркулює масло, яке змащує елементи, захищає їх від корозії та підтримує герметичність. Без регулярної роботи мастило не розподіляється, що може призвести до виходу з ладу компресора – найдорожчої частини всієї системи. Ремонт або заміна цього вузла може коштувати дуже дорого.
Як пише видання Твоя машина, узимку багато водіїв стикаються з появою інею на внутрішній стороні вікон. Це відбувається тоді, коли в салоні накопичується надлишкова волога, а зовні тримається мороз. Пара осідає на холодному склі й швидко замерзає. Зчищення такого шару незручне – крихкий іній обсипається на панель приладів і сидіння.
І в цій ситуації кондиціонер може стати корисним інструментом. Його робота знижує вологість повітря в салоні, завдяки чому ризик утворення інею на склі значно зменшується.
Чи може кондиціонер взимку нашкодити здоров'ю?
Попри практичну користь, з кондиціонером не варто переборщувати. Тривале перебування в салоні з постійно осушеним повітрям може викликати сухість шкіри та слизових оболонок. Це, своєю чергою, підвищує ризик подразнення верхніх дихальних шляхів і появи симптомів застуди – болю в горлі, першіння чи відчуття стороннього тіла.
Також сухе повітря негативно впливає на очі. У водіїв, які багато годин проводять у кондиціонованому салоні, можуть з'являтися ознаки синдрому сухого ока – свербіж, печіння та різь. Тому кондиціонером варто користуватися помірковано як узимку, так і влітку, не забуваючи при цьому, що повна відмова від його використання шкодить технічному стану системи.
Навіщо водії возять взимку з собою котячий наповнювач?
Котячий наповнювач при теперішній погоді може стати корисним помічником. Значна кількість снігових опадів призводить до того, що водії буксують просто на рівнях ділянках доріг. Щоб знайти вихід в такій ситуації – варто запастися наповнювачем.
Якщо колеса втратять зчеплення зі снігом чи льодом, а автомобіль застрягне, то треба діяти за кількома правилами Перше – не варто різко газувати, бо це лише погіршить ситуацію. Необхідно спочатку очистити сніг навколо коліс, а тоді перед ведучими шинами насипати котячий наповнювач. Його перевага полягає в тому, що він створить додаткове тертя, яке поглине вологу й допоможе колесам зачепитися за поверхню. На відміну від крупної солі, котячий наповнювач не замерзає й не шкодить поверхні, тому цей простий та доступний засіб є рятівним у зимових дорожніх ситуаціях.