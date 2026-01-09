Частина автомобілістів переконана, що взимку кондиціонер не має жодної користі, адже потреби в охолодженні повітря немає. Через це кнопку AC вимикають на кілька місяців, фактично зупиняючи роботу компресора. Насправді така практика є помилковою. Про це розповідає 24 Канал із посиланням на Motoryzacja.

Чому кондиціонер потрібен навіть у холодну пору?

Кондиціонер відіграє важливу роль у холодний сезон, зокрема допомагає швидко прибрати вологу з вікон. В осінньо-зимовий період у салоні легко накопичується волога – особливо під час стояння в заторах, коли водії уникають відкривання вікон через вихлопні гази. Закритий повітрообіг часто закінчується запотіванням скла, а кондиціонер ефективно розв'язує цю проблему.

Навіть якщо осушення повітря здається непотрібним, систему кондиціонування рекомендують вмикати щонайменше кілька разів на місяць на 10–15 хвилин. Причина проста: разом із холодоагентом у системі циркулює масло, яке змащує елементи, захищає їх від корозії та підтримує герметичність. Без регулярної роботи мастило не розподіляється, що може призвести до виходу з ладу компресора – найдорожчої частини всієї системи. Ремонт або заміна цього вузла може коштувати дуже дорого.

Як пише видання Твоя машина, узимку багато водіїв стикаються з появою інею на внутрішній стороні вікон. Це відбувається тоді, коли в салоні накопичується надлишкова волога, а зовні тримається мороз. Пара осідає на холодному склі й швидко замерзає. Зчищення такого шару незручне – крихкий іній обсипається на панель приладів і сидіння.

І в цій ситуації кондиціонер може стати корисним інструментом. Його робота знижує вологість повітря в салоні, завдяки чому ризик утворення інею на склі значно зменшується.

Чи може кондиціонер взимку нашкодити здоров'ю?

Попри практичну користь, з кондиціонером не варто переборщувати. Тривале перебування в салоні з постійно осушеним повітрям може викликати сухість шкіри та слизових оболонок. Це, своєю чергою, підвищує ризик подразнення верхніх дихальних шляхів і появи симптомів застуди – болю в горлі, першіння чи відчуття стороннього тіла.

Також сухе повітря негативно впливає на очі. У водіїв, які багато годин проводять у кондиціонованому салоні, можуть з'являтися ознаки синдрому сухого ока – свербіж, печіння та різь. Тому кондиціонером варто користуватися помірковано як узимку, так і влітку, не забуваючи при цьому, що повна відмова від його використання шкодить технічному стану системи.

Навіщо водії возять взимку з собою котячий наповнювач?

Котячий наповнювач при теперішній погоді може стати корисним помічником. Значна кількість снігових опадів призводить до того, що водії буксують просто на рівнях ділянках доріг. Щоб знайти вихід в такій ситуації – варто запастися наповнювачем.

Якщо колеса втратять зчеплення зі снігом чи льодом, а автомобіль застрягне, то треба діяти за кількома правилами Перше – не варто різко газувати, бо це лише погіршить ситуацію. Необхідно спочатку очистити сніг навколо коліс, а тоді перед ведучими шинами насипати котячий наповнювач. Його перевага полягає в тому, що він створить додаткове тертя, яке поглине вологу й допоможе колесам зачепитися за поверхню. На відміну від крупної солі, котячий наповнювач не замерзає й не шкодить поверхні, тому цей простий та доступний засіб є рятівним у зимових дорожніх ситуаціях.