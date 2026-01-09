Часть автомобилистов убеждена, что зимой кондиционер не имеет никакой пользы, ведь потребности в охлаждении воздуха нет. Из-за этого кнопку AC выключают на несколько месяцев, фактически останавливая работу компрессора. На самом деле такая практика является ошибочной. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Motoryzacja.

Почему кондиционер нужен даже в холодное время?

Кондиционер играет важную роль в холодный сезон, в частности помогает быстро убрать влагу из окон. В осенне-зимний период в салоне легко накапливается влага – особенно во время стояния в пробках, когда водители избегают открывания окон из-за выхлопных газов. Закрытый воздухооборот часто заканчивается запотеванием стекол, а кондиционер эффективно решает эту проблему.

Даже если осушение воздуха кажется ненужным, систему кондиционирования рекомендуют включать минимум несколько раз в месяц на 10–15 минут. Причина проста: вместе с хладагентом в системе циркулирует масло, которое смазывает элементы, защищает их от коррозии и поддерживает герметичность. Без регулярной работы масло не распределяется, что может привести к выходу из строя компрессора – самой дорогой части всей системы. Ремонт или замена этого узла может стоить очень дорого.

Как пишет издание Твоя машина, зимой многие водители сталкиваются с появлением инея на внутренней стороне окон. Это происходит тогда, когда в салоне скапливается избыточная влага, а снаружи держится мороз. Пар оседает на холодном стекле и быстро замерзает. Счистка такого слоя неудобна – хрупкий иней осыпается на панель приборов и сиденья.

И в этой ситуации кондиционер может стать полезным инструментом. Его работа снижает влажность воздуха в салоне, благодаря чему риск образования инея на стеклах значительно уменьшается.

Может ли кондиционер зимой навредить здоровью?

Несмотря на практическую пользу, с кондиционером не стоит перебарщивать. Длительное пребывание в салоне с постоянно осушенным воздухом может вызвать сухость кожи и слизистых оболочек. Это, свою очередь, повышает риск раздражения верхних дыхательных путей и появления симптомов простуды – боли в горле, першение или ощущение инородного тела.

Также сухой воздух негативно влияет на глаза. У водителей, которые много часов проводят в кондиционированном салоне, могут появляться признаки синдрома сухого глаза – зуд, жжение и резь. Поэтому кондиционером стоит пользоваться умеренно как зимой, так и летом, не забывая при этом, что полный отказ от его использования вредит техническому состоянию системы.

Зачем водители возят зимой с собой кошачий наполнитель?

Кошачий наполнитель при теперешней погоде может стать полезным помощником. Значительное количество снежных осадков приводит к тому, что водители буксуют просто на ровных участках дорог. Чтобы найти выход в такой ситуации – стоит запастись наполнителем.

Если колеса потеряют сцепление со снегом или льдом, а автомобиль застрянет, то надо действовать по нескольким правилам Первое – не стоит резко газовать, потому что это только ухудшит ситуацию. Необходимо сначала очистить снег вокруг колес, а тогда перед ведущими шинами насыпать кошачий наполнитель. Его преимущество заключается в том, что он создаст дополнительное трение, которое поглотит влагу и поможет колесам зацепиться за поверхность. В отличие от крупной соли, кошачий наполнитель не замерзает и не вредит поверхности, поэтому это простое и доступное средство является спасительным в зимних дорожных ситуациях.