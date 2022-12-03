Якби я був російським пілотом, я б їх боявся, – астронавт Келлі про Повітряні сили України

Американський астронавт й професійний пілот винищувача-бомбардувальника F-14 Скотт Келлі нещодавно відвідав Київ. Перед від'їздом він попросив влаштувати зустріч з українськими пілотами.

У Генштабі зазначають, що до останнього не знали, чи відбудеться ця зустріч через загрози ракетних ударів. Але, зрештою, Скотт зустрівся з командувачем повітряного командування "Центр" Анатолієм Кривоножком та пілотами винищувачів Міг-29.

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Про що говорили під час зустрічі

Основною темою розмов були подвиги українських пілотів, їхній талант вести повітряний бій проти серйозного супротивника, про те, як наші воїни захистили столицю в перші дні повномасштабної війни і, звісно, про "Привида Києва".

Крім того, учасники зустрічі також згадали про літаки F-16, які дуже потрібні Україні. Американський астронавт відзначив, що для нього було честю зустрітися з українськими пілотами, які відбивали російські атаки в перші дні війни.

Якби я був пілотом російських військово-повітряних сил, я б боявся цих хлопців. Вони знають, що роблять,

– сказав Скотт.

Гість також наголосив, що Україна потребує підтримки зі сторони Заходу. Сучасні технології і зброя допоможуть протидіяти атакам на українську критичну інфраструктуру.

Нагадаємо, що нещодавно Польща просила Німеччину скерувати в Україну системи ППО Patriot. Причиною стали постійні російські ракетні обстріли. Раніше Берлін планував передати ці системи Варшаві.

Що відомо про передачу Україні ППО Patriot