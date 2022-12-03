Якби я був російським пілотом, я б їх боявся, – астронавт Келлі про Повітряні сили України
Джерело:Генштаб ЗСУ
Американський астронавт й професійний пілот винищувача-бомбардувальника F-14 Скотт Келлі нещодавно відвідав Київ. Перед від'їздом він попросив влаштувати зустріч з українськими пілотами.
У Генштабі зазначають, що до останнього не знали, чи відбудеться ця зустріч через загрози ракетних ударів. Але, зрештою, Скотт зустрівся з командувачем повітряного командування "Центр" Анатолієм Кривоножком та пілотами винищувачів Міг-29.
Актуально На околицях Бахмута прикордонники збили ворожий Су-34
Про що говорили під час зустрічі
Основною темою розмов були подвиги українських пілотів, їхній талант вести повітряний бій проти серйозного супротивника, про те, як наші воїни захистили столицю в перші дні повномасштабної війни і, звісно, про "Привида Києва".
Крім того, учасники зустрічі також згадали про літаки F-16, які дуже потрібні Україні. Американський астронавт відзначив, що для нього було честю зустрітися з українськими пілотами, які відбивали російські атаки в перші дні війни.
Якби я був пілотом російських військово-повітряних сил, я б боявся цих хлопців. Вони знають, що роблять,
– сказав Скотт.
Гість також наголосив, що Україна потребує підтримки зі сторони Заходу. Сучасні технології і зброя допоможуть протидіяти атакам на українську критичну інфраструктуру.
Нагадаємо, що нещодавно Польща просила Німеччину скерувати в Україну системи ППО Patriot. Причиною стали постійні російські ракетні обстріли. Раніше Берлін планував передати ці системи Варшаві.
Що відомо про передачу Україні ППО Patriot
- У ФРН пояснили, що наразі це зробити неможливо. Міністерка оборони Німеччини заявила, що системи ППО Patriot, які ФРН запропонувала Польщі, призначені для використання лише на території НАТО.
- У Повітряних силах ЗСУ вважають, що ці системи могли б захистити як українську територію, так і європейське небо. Зокрема речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що ЗРК Patriot дійсно резонно розмістити в Україні.
- На заклик Польщі відреагували і в НАТО. Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс надав Україні системи ППО. Водночас він підкреслив, якщо йдеться про конкретні потужності, то це має бути рішення національного уряду.
- Однак, офіційна представниця федерального уряду Німеччини Крістіана Гоффманн повідомила, що Німеччина обговорює із союзниками запит Польщі про передачу Україні систем Patriot. Крім того, вона зазначила, що уряд Німеччини "уважно стежить за тим, як тривають обговорення в Польщі".
- У Пентагоні наголошують, що протиповітряна оборона – це пріоритет, коли мовиться про підтримку України. Однак речник Міноборони США Пет Райдер зазначив, що відправляти системи ППО в Україну поки не планують.