Кияни заявили про появу у них 5G: як це пояснили у Vodafone

31 січня користувачі у Києві почали повідомляти про появу 5G-інтернету на смартфонах у мережі Vodafone. У компанії відреагували.

У соцмережах кияни поділилися новиною про увімкнення 5G. Наразі про це розповідали лише користувачі Vodafone. У коментарі 24 Каналу компанія прокоментувала подію.

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Що кажуть у Vodafone

Там зазначили, що Vodafone упродовж 2024 року активно тестував 5G, щоб випробувати використання технології в різних умовах і на різних частотах. Так, у травні було відкрите тестування технології одночасно у Івано-Франківську та Києві.

Восени компанія проводила тести у Львові. Тестова мережа і зараз продовжує працювати в офісі Vodafone у Києві. Оператор наголосив, що надалі і цього року планує проводити локальні тестові впровадження технології.

Сьогоднішні повідомлення від користувачів ми пов'язуємо з помилкою у програмному забезпеченні, яка наразі не спостерігається,

– наголосили у Vodafone.

До слова, Мінцифри раніше анонсували тестування 5G у трьох містах, зокрема у Києві. Впровадження 5G передбачає модернізацію інфраструктури та зміну законодавства до 2030 року.