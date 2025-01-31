В соцсетях киевляне поделились новостью о включении 5G. Об этом рассказывали только пользователи Vodafone. В комментарии 24 Канала компания прокомментировала событие.

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Что говорят в Vodafone

Там отметили, что Vodafone в течение 2024 года активно тестировал 5G, чтобы испытать использование технологии в различных условиях и на разных частотах. Так, в мае было открыто тестирование технологии одновременно в Ивано-Франковске и Киеве.

Осенью компания проводила тесты во Львове. Тестовая сеть и сейчас продолжает работать в офисе Vodafone в Киеве. Оператор отметил, что в дальнейшем и в этом году планирует проводить локальные тестовые внедрения технологии.

Сегодняшние сообщения от пользователей мы связываем с ошибкой в программном обеспечении, которая пока не наблюдается,

– отметили в Vodafone.

К слову, Минцифры ранее анонсировали тестирование 5G в трех городах, в частности в Киеве. Внедрение 5G предусматривает модернизацию инфраструктуры и изменение законодательства до 2030 года.