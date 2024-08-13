Винен геймпад: проти операторів підводного човна "Титан" подали позов на 50 мільйонів доларів

Проти компанії OceanGate та майна її покійного генерального директора подано позов про заподіяння смерті внаслідок протиправних дій. У позові мовиться, що фактором, який спричинив катастрофу підводного човна "Титан ", було використання дешевого ігрового контролера.

Розпочався судовий процес проти OceanGate, компанії оператора підводного човна "Титан", який зазнав трагічної катастрофи 18 червня 2023 року внаслідок імплозії (вибух спрямований всередину).

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Родичі французького глибоководного дослідника Поля-Анрі Луї Еміля Наржоле першими подали позов, вимагаючи відшкодування збитків у розмірі 50 мільйонів доларів.

До чого тут геймпад?

Наржоле, ветеран підводних досліджень з 37 зануреннями до уламків Титаніка, був серед п'яти жертв, включаючи генерального директора OceanGate Стоктона Раша.

У позові наголошується на використанні ігрового контролера Logitech F710 вартістю 30 доларів для навігації підводного човна, стверджуючи, що такий недорогий і невідповідний елемент обладнання став важливим фактором інциденту.

Контролер, який працює через Bluetooth, а не через дротове з'єднання, став сумнозвісним після аварії підводного човна, що викликало широку критику і поставило під сумнів протоколи безпеки, яких дотримувалася компанія OceanGate.

Ключові моменти судового позову

Для навігації "Титан" покладався виключно на ігровий контролер Logitech F710, і цей вибір був названий у позові критичною помилкою. Зазначається, що Раш (глава компанії, який загинув в аварії) обрав цей контролер замість того, щоб інвестувати в індивідуальну навігаційну систему.

Конструкція підводного апарату з використанням вуглецевого волокна замість більш традиційного і довговічного титану називається ще одним серйозним недоліком. Схильність вуглецевого волокна до розтріскування при багаторазовому стисканні була відомим ризиком.

Конструкція "Титану" передбачала лише одну фізичну кнопку для увімкнення, а всі інші функції контролювалися за допомогою сенсорного інтерфейсу. У позові стверджується, що така залежність від електронних систем, вразливих до втрати живлення та сигналу, була небезпечною.

Компанія OceanGate вже використовувала ігрові контролери. Зокрема, на попередньому підводному апараті компанії, Cyclops I, використовувався бездротовий контролер Sony DualShock 3.

Позов не пов'язує імплозію з однією причиною, а скоріше з поєднанням численних помилок у проєктуванні та будівництві. У ньому стверджується, що катастрофа стала результатом "ланцюжка відмов", пов'язаних з неправильно спроєктованими або сконструйованими деталями або системами.

У скарзі описуються дії відповідачів як "необережні, недбалі, грубо недбалі та нерозсудливі", і міститься вимога притягнути їх до відповідальності за трагічну загибель людей.

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Після катастрофи "Титану" OceanGate намагалася зникнути із соцмереж і перенаправляла відвідувачів свого веб-сайту на сторінку з оголошенням про призупинення всіх розвідувальних і комерційних операцій.