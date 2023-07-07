Про це було повідомлено в короткій заяві, розміщеній на сайті компанії. Коли до нього звернулися за більш детальною інформацією, речник відмовився надавати додаткові коментарі. Серед жертв інциденту був Стоктон Раш, пілот підводного апарату і генеральний директор OceanGate.

Читайте на сайті Екіпаж не встиг нічого зрозуміти: причиною аварії субмарини "Титан" стала імплозія

У своїй заяві OceanGate оголосила про призупинення всіх розвідувальних і комерційних операцій без надання подальших подробиць. Попри те, що на сайті компанії все ще розміщена фотографія уламків "Титаніка" поряд зі слоганом "досліджуйте найвідомішу у світі корабельну аварію", бронювання подорожей та доступ до певних функцій сайту наразі недоступні.

Інформація про закриття на сайті компанії / Скриншот 24 Каналу

Серед уламків субмарини знайшли людські рештки

За даними слідства, імплозія "Титана" сталася під час його занурення. Нещодавно служби, що проводили пошуково-рятувальну операцію повідомили, що з уламків підводного апарату були вилучені людські рештки, які, ймовірно, належать загиблим особам. Наразі ці рештки досліджують американські медики.

Уламки від вибуху спрямованого в центр субмарини, що стався на глибині приблизно 3 810 метрів під водою, були підняті за допомогою дистанційно керованих апаратів (ROV).

Наступною операцією було транспортування уламків кораблем до порту в Канаді для проведення експертизи.

Уламки були знайдені приблизно на відстані 488 метрів від місця аварії "Титаніка".

OceanGate загрожує судова тяганина

OceanGate зі штаб-квартирою в Еверетті, штат Вашингтон, працює під егідою OceanGate Expeditions, спорідненої компанії, зареєстрованої на Багамських островах, яка керувала зануреннями до "Титаніка".

Юристи очікують, що сім'ї загиблих подадуть позови не лише проти OceanGate, але й проти виробника підводного човна і постачальників його компонентів. Однак, за словами Річарда Дейнарда, професора юридичного факультету Північно-Східного університету, якщо OceanGate повністю припинить свою діяльність, можливості для відшкодування збитків значно зменшаться.

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Варто зазначити, що від пасажирів, ймовірно, вимагали підписати відмову від відповідальності перед тим, як вони вирушали в експедицію OceanGate. Одна з таких відмов, підписана особою, яка планувала взяти участь у подорожі, визнавала потенційні ризики, включаючи фізичні ушкодження, інвалідність, емоційні травми та смерть.

Нагадаємо, що окрім Стоктона Раша, жертвами вибуху стали Шахзада Давуд і його син Сулеман Давуд, члени відомої пакистанської родини, британський авантюрист Геміш Гардінг і експерт з "Титаніка" Поль-Анрі Наржоле. Кожен пасажир заплатив 250 000 доларів за можливість приєднатися до подорожі.