Передня кришка

Після прибуття на причал у Сент-Джонсі, Ньюфаундленд, робітники доклали зусиль, щоб приховати фрагменти за допомогою брезенту. Однак деякі уламки залишилися помітними, зокрема передня титанова кришка циліндричної субмарини з вуглецевого волокна.

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У центрі кришки, що нагадує металевий пончик, був отвір, де мало б бути вікно оглядового люка. Примітно, що через цей отвір проходив підйомний строп крана, хоча місцезнаходження самого акрилового вікна залишається невідомим.



Передня кришка субмарини "Титан" / Фото BBC

Виникали й питання щодо міцності акрилового ілюмінатора під величезним тиском на глибині 4 кілометри. Однак відсутність вікна на знімках, зроблених в Сент-Джонсі, не слід трактувати однозначно.

З'єднувальні фланці

Іншими предметами, винесеними на берег, були титанові фланці, які виглядали як металеві кільця, прикріплені до кожного кінця циліндричного корпусу "Титана" з вуглецевого волокна. Ці фланці повинні були контактувати з торцевими кришками, що робить їхнє з'єднання з вуглецевим волокном особливо цікавим для розслідування, яке ведеться владою США і Канади.



Титанові фланці субмарини / Фото BBC

Професор Блер Торнтон з кафедри морської автономії Саутгемптонського університету наголосив у матеріалі BBC важливість дослідження інтерфейсу між акриловим вікном і титановими торцевими кришками, а також зони з'єднання між вуглецевим волокном і титановими фланцями. Відновлення обох компонентів надає цінну можливість для просування розслідування.

Кілька невпізнаних мішків з уламками були завантажені на вантажівки. Можливо там містяться шматки самого корпусу з вуглецевого волокна. Слідчі зосередяться на дослідженні цих фрагментів на наявність ознак деламінації, тобто відокремлення шарів волокна, особливо в місцях з'єднання з фланцями. Таке розшарування може статися за екстремального тиску.

Відсік з обладнанням

Одним з найбільших знайдених фрагментів є задній відсік обладнання, який зазнав значних пошкоджень, коли його відірвало від підводного човна. Помітною особливістю відсіку є виступаючий стрижень, що функціонує як антена, яка зазвичай використовується для зв'язку з супутниковою телефонною мережею Iridium, коли підводний човен спливає на поверхню.



Відсік обладнання та антена / Фото BBC

Відсутність будь-якого зв'язку через цю систему після того, як "Титан" почав занурення, на початковому етапі пошуку чітко вказувала на те, що підводний човен не піднявся на поверхню.

Серед решток, витягнутих на берег, були металеві стійки, які складали посадкову раму, що використовувалася "Титаном" для опори на плоску поверхню, таку як майстерня або пускова баржа. Ці знайдені секції мали бути прикріплені до титанових торцевих кілець.

Елементи обшивки

Панелі білого кольору, помічені на причалі, були частиною зовнішньої обшивки або обтічника підводного човна. Ці панелі приховували дроти й трубки, що йшли вздовж зовнішньої поверхні вуглепластикового корпусу. Хоча дехто називає ці панелі фрагментами самого корпусу, слід пояснити, що справжні вуглепластикові частини корпусу підводного човна були б товстими, жорсткими і чорними. На відміну від них, білі панелі прогнулися, коли їх опустили на вантажівку.



Частина обшивки субмарини / Фото BBC

А тим часом Серед уламків підводного човна "Титан" виявлено ймовірні людські останки

Цікаво, що серед знайдених предметів були відсутні будь-які контейнери, які могли б використовуватися для транспортування людських останків. Берегова охорона США повідомила, що тепер такі матеріали можуть знаходитися у неї.

Оскільки знайдені уламки піддаються ретельному вивченню, слідчі сподіваються зібрати важливі докази для розуміння трагічної події, яка забрала життя екіпажу підводного човна "Титан". Аналіз цих компонентів допоможе з'ясувати обставини, що призвели до катастрофічного вибуху, і, зрештою, запобігти подібним інцидентам у майбутньому.