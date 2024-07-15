Чи можна підключати холодильник до зарядної станції під час відключення світла

Тривалі вимкнення електроенергії неприємні, але вимушені заходи, які нам доводиться переживати. Зазвичай холодильники здатні доволі довго тримати низьку температуру всередині без електрики, однак в умовах рекордної спеки це стає проблемою, яка потребує вирішення. Тут на допомогу може прийти достатньо потужна зарядна станція.

Але якою має бути портативна зарядна станція, щоб від неї працював холодильник і скільки часу це може тривати? Відповіді на ці питання Техно 24 підготувало у цьому матеріалі.

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Чи може холодильник працювати від зарядної станції

Відповідь на це питання лежить в площині потужності як вашої портативної зарядної станції, так і самого холодильника, яка вимірюється у ватах (Вт).

Холодильники потребують значної кількості енергії для роботи, зазвичай від 100 Вт до 300 Вт залежно від розміру та моделі (для старіших моделей ці показники можуть бути вищими). Однак це номінальна потужність необхідна для роботи пристрою. Окрім цього існує ще й пускова потужність, яка в кілька разів більша. У середньому, для запуску холодильника може знадобитися від 300 до 1000 Вт потужності.

Тому, щоб ваш холодильник працював під час відключення електроенергії, вам знадобиться портативна станція з високою пусковою потужністю, яка в ідеалі перевищує номінальну потужність холодильника в кілька разів і дозволяє запустити такий прилад.

Річ не тільки у ватах

Інверторний холодильник не потребує пускової потужності, тож для його роботи може знадобитися менш потужна зарядна станція.

Деякі прилади, особливо ті, що мають двигуни, як-от холодильники, потребують особливого типу електричної потужності – чистої синусоїди. Багато портативних станцій пропонують модифіковану синусоїду, яка може бути достатньою для деяких пристроїв, але не для холодильників. Завжди перевіряйте інструкцію до вашого холодильника, щоб дізнатися, чи потрібна йому чиста синусоїда на виході.

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Як підрахувати споживання в годинах та обрати станцію

Перш ніж замовляти зарядну станцію, потрібно підрахувати скільки електроенергії споживатиме холодильник протягом певного часу. Скажімо, вам потрібно забезпечити його роботу протягом однієї години, тож ми маємо два ключові показники:

Потужність : Знайдіть номінальну потужність на етикетці холодильника або в посібнику користувача.

: Знайдіть номінальну потужність на етикетці холодильника або в посібнику користувача. Час роботи: Оцініть, як довго ви плануєте тримати холодильник увімкненим під час відключення електроенергії.

Холодильники зазвичай працюють циклічно протягом дня, тому враховуйте загальний час щоденного використання.

Не забувайте про пускову потужність, якщо холодильник не інверторний. Вам потрібна портативна станція, яка впорається із запуском холодильника, тому враховуйте це при виборі моделі.

Підрахувати у зручному форматі усі вищевказані характеристики вам допоможе калькулятор rewlogan/power, створений українським продуктовим дизайнером. Цей інструмент полегшить процес вибору зарядної станції. Вам просто потрібно вказати пристрої, які ви плануєте заряджати чи живити, зазначити їх потужність та бажаний час роботи – калькулятор сам розрахує приблизне споживання та порекомендує конкретні моделі станцій.

Кілька важливих порад

Великі холодильники з високою потужністю можуть виявитися надто потужними для більшості портативних станцій, розрахованих на ґаджети типу смартфона, ноутбука, монітора та телевізора.

Не перевантажуйте станцію, намагаючись живити кілька приладів одночасно.

Якщо холодильник надто потужний, варто розглянути варіант покупки сучасного енергоефективного невеликого холодильника.

Якщо ви живете в приватному будинку, варто розглянути варіант покупки генератора, який допоможе вам заживити значно більше приладів протягом тривалого часу.

Розгляньте альтернативні шляхи, які допоможуть зберегти низьку температуру холодильника довше, наприклад використання спеціальних акумуляторів холоду чи підсоленої води в пляшках. Їх можна заморозити, а під час відключення частину з них перекласти на полички холодильника, або між продукти.

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З достатньо потужною портативною станцією, ви зможете підтримати роботу холодильника під час відключення електроенергії. Однак слід ретельно зважити та розрахувати свої потреби, щоб вибрати правильну портативну станцію, потужність якої перевищуватиме потужність вашого холодильника.