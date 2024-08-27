Де дивитися презентацію iPhone 16 і що ще покажуть на Apple It's Glowtime

Довгоочікуваний захід Apple It's Glowtime, присвячений запуску iPhone, вже не за горами. Хоча лише деякі з обраних будуть присутні особисто, шанувальники з усього світу можуть приєднатися до хвилювання віртуально. Ось все, що вам потрібно знати про те, як слідкувати за подією та чого очікувати від останніх анонсів Apple.

Коли відбудеться презентація

Apple офіційно оголосила про свій осінній захід під назвою It's Glowtime, який відбудеться 9 вересня 2024 року о 10 ранку за тихоокеанським часом – у Києві буде 20:00, інформує Техно 24.

А тим часом Apple змінила місце виробництва iPhone Pro та Pro Max: де тепер виготовлятимуть смартфони



Apple оголосила час і дату презентації / Скриншот з сайту Apple

Подія відбудеться в Театрі Стіва Джобса в Apple Park і стане першим випадком, коли Apple випустить нову модель iPhone у понеділок.

Де дивитися It's Glowtime

Шанувальники, які прагнуть побачити презентацію лінійки iPhone 16, можуть спостерігати за подією в прямому ефірі на сторінці Apple Event, в застосунку Apple TV або на каналі Apple на YouTube, де вже запланована пряма трансляція. Щоб не пропустити її, ви можете активувати сповіщення на YouTube-каналі Apple.

Презентація iPhone 16: дивитися онлайн

Що покажуть на презентації

Як і на попередніх вересневих заходах, очікується, що Apple анонсує нову лінійку iPhone 16 та iPhone 16 Pro. За чутками, серія iPhone 16 включатиме чотири моделі:

iPhone 16,

iPhone 16 Pro,

iPhone 16 Plus,

iPhone 16 Pro Max.

Помітні зміни можуть включати вертикально вирівняну систему камер для iPhone 16 і iPhone 16 Plus, яка замінить нинішнє діагональне розташування.

Крім того, очікується, що в усіх моделях iPhone 16 з'явиться Action Button, представлена в iPhone 15 Pro і Pro Max, а в моделях Pro також може з'явитися нова спеціальна кнопка камери.

Серед інших очікуваних удосконалень – збільшений час автономної роботи, оновлення камери та підтримка Apple Intelligence для всієї лінійки.

Марк Гурман, аналітик з Bloomberg, раніше повідомляв, що моделі Pro і Pro Max можуть мати більші дисплеї: iPhone 16 Pro і Pro Max матимуть 6,3-дюймовий і 6,9-дюймовий екрани відповідно.

Хоча серія iPhone 16, швидше за все, буде в центрі уваги, вересневі заходи Apple, як правило, включають і інші анонси продуктів.

Припускають, що на цьогорічному заході також можуть бути представлені навушники AirPods 4 та оновлений Apple Watch Series 10, з потенційними новими функціями для здоров'я, такими як моніторинг артеріального тиску та виявлення апное уві сні.

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Шанувальникам Apple не доведеться довго чекати, щоб побачити, що компанія має в запасі. Зважаючи на значні оновлення, які очікуються в серії iPhone 16, схоже, що Apple готова до значних змін. Ну і звісно ж публічну версію нової iOS 18 нарешті випустять після презентації.