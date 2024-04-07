Колонізація Марсу та гігантський Starship: Маск поділився планами SpaceX на найближче майбутнє

Під час нещодавньої презентації, що відбулася в Starbase в Бока-Чіка, штат Техас, генеральний директор компанії SpaceX Ілон Маск окреслив бачення майбутнього, зосередившись на планах колонізації Марса та поточній розробці ракети Starship.

Маск повідомив, що SpaceX готується до четвертого випробувального польоту системи Starship, який має відбутися приблизно через місяць, інформує 24 Канал. Ця заява узгоджується з попередніми заявами президента SpaceX Гвінн Шотвелл щодо наступного польоту, який залежить від отримання нового дозволу на запуск від Федерального управління цивільної авіації США.

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Основна мета майбутнього випробувального польоту – оцінити роботу Starship під час входження в атмосферу і контрольованого спуску в океан.

Маск наголосив на важливості досягнення успішних посадок, зазначивши, що наступний політ буде пов'язаний з тестуванням технології посадки для ракети-носія Super Heavy.

Нагадаємо, що за планами SpaceX надважка ракета Super Heavy повинна здійснити посадку в місці запуску. Під час майбутнього тесту буде використана віртуальна вежа в Мексиканській затоці.

Презентація SpaceX: дивіться відео

Маск зазначив, що в разі успішної посадки носія на "віртуальну вежу" під час четвертого тестового польоту вже наступного разу SpaceX спробує здійснити реальну посадку прискорювача, для захоплення якого під час приземлення використовуватимуть маніпулятори Mechazilla – спеціальної вежі-вловлювача для ракет-носіїв.

Ймовірність того, що цього року нам вдасться спіймати ракету-носій за допомогою маніпуляторів "Мехазілли" становить від 80 % до 90 %,

– заявив мільярдер.

Він також зазначив, що відновлення корабля Starship перед повторним використанням займатиме більше часу і компанія має намір провести щонайменше два успішні керовані приводнення апарата в океані, перш ніж намагатися посадити його на території Starbase.

На думку Маска, вже наступного року SpaceX зможе повторно використовувати корабель Starship в одному з космічних польотів.

Нові двигуни та колонізація Марса

Під час презентації Маск обговорив зусилля SpaceX, спрямовані на вдосконалення двигунів Raptor, які приводять у дію як ракету-носій Super Heavy, так і корабель Starship. Очікується, що модернізовані двигуни генеруватимуть більшу тягу, прокладаючи шлях для майбутніх ітерацій ракетної системи, здатної доставляти на орбіту важчі корисні вантажі.

На додаток до технічних досягнень, Маск торкнувся логістики марсіанської колонізації, детально розповівши про плани дозаправки космічних кораблів на орбіті перед подорожжю на Марс. Він акцентував на важливості вибору підходящих місць для посадки на Червоній планеті, наголосивши на необхідності місць з достатньою кількістю атмосфери і сонячного світла для підтримки сталого проживання людей.

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Маск висловив упевненість у здатності SpaceX досягти своїх цілей з колонізації Марсу найближчим часом попри очевидні перепони та ризики. Він бачить майбутнє, в якому космічні подорожі між планетами стануть рутиною, а компанія відіграватиме ключову роль у сприянні розвідці та видобутку ресурсів.