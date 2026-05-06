Власники Pixel скаржаться на серйозний збій eSIM після оновлень Android

Смартфони Google Pixel знову опинилися в центрі скарг користувачів. Після проблем з автономністю та невдалих оновлень власники пристроїв тепер повідомляють про збої eSIM, через які телефон може несподівано втратити зв'язок.

Скарги з'являються одразу на кількох платформах, зокрема в Reddit, X, Google Issue Tracker та на форумах підтримки Pixel, пише Android Authority. Найчастіше згадуються смартфони серій Pixel 9 і Pixel 10, тоді як фізичні SIM-картки, за словами користувачів, працюють без подібних збоїв.

Що відомо про проблему з eSIM?

Один із користувачів Reddit під ніком ErvinMarec розповів, що eSIM на його Pixel 10 Pro регулярно перестає працювати без жодних попереджень. Щоб повернути зв'язок, власнику смартфона доводиться перезавантажувати пристрій кожні 3 – 4 дні. Схожі скарги з'явилися й у Google Issue Tracker.

Частина користувачів повідомляє про іншу проблему – eSIM взагалі не вдається активувати через незрозумілу помилку. Також є скарги на неможливість перенести номер або перейти до іншого eSIM-оператора навіть на офіційно розблокованих версіях Pixel.

Оскільки симптоми відрізняються у кожному випадку, поки що незрозуміло, чи пов'язаний збій із програмним забезпеченням, чи з апаратною частиною смартфонів.

Що могло стати причиною збою eSIM?

Окремі власники Pixel припускають, що проблема може виникати після ручного встановлення нової прошивки замість стандартного OTA-оновлення. Подібні повідомлення також надходять від користувачів, які встановили свіжі бета-версії Android 17 на сумісні пристрої.

Google уже підтвердила наявність проблеми в кількох гілках Issue Tracker, однак компанія поки не повідомила, коли саме випустить виправлення.

На тлі цих скарг увагу привернула ще одна історія власника Pixel 9a під ніком Such_Anybody9912, яку він розповів на Reddit. Користувач звернувся до Google через несправність eSIM, однак навіть попри чинну гарантію компанія відмовила в ремонті. Причиною нібито стали "пошкодження екрана, рамки та камер", хоча власник смартфона стверджує, що таких дефектів на пристрої не було.

Проблеми з eSIM – це буквально черговий удар по репутації Pixel. Смартфон і так постійно страждає від низки несправностей. Наприклад, не так давно деякі власники пристроїв скаржилися на збої зв'язку, погіршення автономності та випадки, коли березневе оновлення Android фактично виводило окремі смартфони з ладу.

Цікаво, що збої Wi-Fi, Bluetooth та мобільного інтернету серед власників Pixel 8 Pro у квітні також стали наслідком оновлення. Загалом, смартфони від Google частенько страждають на різного роду поломки після апдейтів, тож з власного досвіду можу підтвердити, що краще не поспішати з оновленням, а зачекати бодай тиждень.