Футуристичне місто Neom у Саудівській Аравії перетворюється на катастрофу

Омріяна концепція п'ятнадцятихвилинного міста Neom отримала жорстоку перевірку реальністю. Відколи проєкт королівської родини Саудівської Аравії почали втілювати в життя, чимало змінилося, особливо у плані фінансів. Тепер завершення цього сміливого задуму під питанням.

Що сталося

Як з'ясували журналісти, оцінка капітальних витрат на розбудову футуристичного міста зросла до 8,8 трильйона доларів. Це більш ніж у 25 разів перевищує річний бюджет усього королівства, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal. Ще гірше те, що аудиторський звіт, з яким ознайомилася газета, виявив, що чиновники намагалися підтасувати цифри, щоб приховати докази того, що вартість проєкту різко зросла. Аудит виявив "докази навмисного маніпулювання" фінансами з боку "певних членів керівництва".

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Проєкт Neom – це не лише місто "The Line", покрите з обох боків дзеркалами. Воно вміщатиме житлові зони, магазини, транспортну інфраструктуру, бізнес-об'єкти, ферми та всі інші зручності. Загалом концепція п'ятнадцятихвилинного міста орієнтується на те, щоб кожен житель мав усе необхідне для життя в межах 15 хвилин від дому – роботу, покупки, розваги, медичну допомогу, освіту тощо. Масштабний план також включає величезний курорт "усе включено" на узбережжі, другий гірськолижний курорт у горах та багато іншого. На додачу до того, що людям потрібно будувати в засушливій пустелі, усе це створює низку додаткових викликів і витрат.

Neom – футуристичне місто в Саудівській Аравії: відео

WSJ пише, що чиновники намагаються захистити королівську родину від суворих реалій, фактично маніпулюючи інформацією. В одному з прикладів вони намагаються показати, що гірськолижний курорт буде прибутковим, відповідаючи їхнім захмарним очікуванням. Задля цього вони підвищили прогнозовані ціни на проживання на недобудованому об'єкті. Один номер у готелі раніше коштував 489 доларів, а тепер обійдеться в 1866 доларів. Так званий "глемпінг" (походить від сполучення слів "гламурний" і "кемпінг", поєднуючи в собі втечу від цивілізації без відмови від її зручностей) подорожчав з 216 до 794 доларів за ніч.

Як повідомляється, в реалізації проєкту допомагають консультанти McKinsey, міжнародної компанії, що працює у сфері менеджмент-консалтингу та спеціалізується на вирішенні завдань, пов'язаних зі стратегічним управлінням. В одному з електронних листів було виявлено, що Антоні Вівес, який був призначений відповідальним за прибережний курорт Сіндала, перед ключовою зустріччю сказав консультантам компанії, що "ми не повинні проактивно згадувати про витрати взагалі".

Крім того, були переглянуті самі плани будівництва. Загальна довжина горизонтального хмарочоса передбачає лінію довжиною понад 100 миль (160 кілометрів), і на першому етапі повинні були охопити відразу 10 миль (16 кілометрів). Однак тепер на першому етапі розглядається будівництво лише 1,5 милі (2,4 кілометра) протягом наступного десятиліття. Також існує рекомендація зменшити заплановану висоту The Line з 1600 футів до 1000 футів (з 487 метрів до 304 метрів) задля економії коштів. Але ця пропозиція, як повідомляється, зустріла рішучий опір самого кронпринца.

Поточна мета – відкрити першу половину проєкту до 2034 року. Але видання пише, що Neom, схоже, перетворився на безлад безпрецедентних масштабів. І це не перший звіт, який повідомляє про проблеми проєкту Neom. Ще з самого початку більшість сумнівалася в тому, що такий масштаб узагалі можна реалізувати, а Саудівська Аравія зіткнулася з проблемами ще до початку будівництва фундаменту. Тут і примусове переселення місцевих жителів, зокрема племені Хувайтат, і екологічні питання щодо впливу на довкілля, і значно переглянуті терміни будівництва, і постійні зміни в конструкції самої будівлі, і проблеми в морському будівництві, і багато іншого.

Варто також згадати, що колишній генеральний директор проєкту Надмі аль-Наср пішов у відставку в листопаді, через кілька тижнів після виходу документального фільму, в якому стверджувалося, що "десятки тисяч" іноземних робітників вже загинули під час будівництва міста. Саудівська Аравія загалом відома своїм неадекватним ставленням до трудових мігрантів, які очікують нових можливостей, але насправді потрапляють практично в трудове рабство, де ймовірність вижити й повернутися додому здоровим є вельми малою. Але Neom, як видається, підняв цю планку небезпеки.

Наразі курорт Сіндала все ще лишається недобудованим, попри те, що в жовтні саудівські чиновники влаштували розкішну вечірку з нагоди запуску проєкту, який обійшовся їм на той час у 45 мільйонів доларів США. Захід відвідали відомі особистості, зокрема актор Вілл Сміт. Але поле для гольфу і готелі курорту ще не відкрилися для відвідувачів навіть через чотири місяці після цього.

Тим часом консалтингова фірма McKinsey активно заробляє гроші. За даними WSJ, компанія заробила на своїх послугах понад 130 мільйонів доларів за рік. Представник компанії заперечив, що фірма "була причетна до маніпуляцій з фінансовою звітністю".