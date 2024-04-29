Раніше заблоковані чатботи ГУР та СБУ в Telegram відновили роботу

Чатботи Головного управління розвідки та Служби безпеки України, а також бот Мінцифри "єВорог" відновили роботу в Telegram.

Раніше Telegram заблокував роботу офіційних чатботів для передачі інформації Силам Оборони. На тлі інформації про блокування у мережі вирують обговорення, щодо блокування Telegram в Україні.

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Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки повідомив про відновлення роботи ботів / Скриншот

Блокування чатботів для збору інформації для СОУ

Увечері 28 квітня Telegram заблокував низку чатботів, які використовувалися для збору інформації та координації з мешканцями тимчасово окупованих територій України та рухом опору.

Які боти було заблоковано:

"єВорог" (офіційний бот Мінцифри, @evorog_bot);

офіційні боти ГУР і СБУ (Бот Розвідки та Stop Russian War);

бот-координатор з Півдня України;

бот ППО для відстежування "Шахедів".

Після блокування чатботів у соцмережах розгорнулися бурхливі дискусії щодо причин блокування ресурсів. Частина користувачів припускає, що це наслідок спроб обмеження роботи Telegram в Україні, яке просувають деякі депутати та активісти.

Водночас голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова заперечує зв'язок між блокуванням чатботів спецслужб і критикою української влади на адресу Telegram.

Дивний приклад стокгольмського синдрому. Щось на зразок пояснення введення російських військ потребою захисту російськомовних. Українській владі, зокрема і через залучення платформи Apple, вдалося знайти рішення щодо блокування російської пропаганди в ТГ. Звісно, це не сподобалося ФСБ і вони нагнули Дурова заблокувати те, що пов'язане з Україною,

– зазначив Юрчишин.

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Варто наголосити, що усі ці боти використовувалися для збору інформації про переміщення ворожої техніки та живої сили противника. Росіяни постійно створювали низку фейкових чатботів, які імітували офіційні ресурси СБУ та ГУР. Відтак їх блокування підвищило ризики для українців, які проживають на тимчасово окупованих територіях.