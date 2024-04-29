Ранее Telegram заблокировал работу официальных чатботов для передачи информации Силам Обороны. На фоне информации о блокировке в сети бушуют обсуждения, по блокированию Telegram в Украине.
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Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности сообщил о возобновлении работы ботов / Скриншот
Блокировка чатботов для сбора информации для СОУ
Вечером 28 апреля Telegram заблокировал ряд чатботов, которые использовались для сбора информации и координации с жителями временно оккупированных территорий Украины и движением сопротивления.
Какие боты были заблокированы:
- "єВорог" (официальный бот Минцифры, @evorog_bot);
- официальные боты ГУР и СБУ (Бот Разведки и Stop Russian War);
- бот-координатор с Юга Украины;
- бот ПВО для отслеживания "Шахедов".
После блокировки чатботов в соцсетях развернулись бурные дискуссии относительно причин блокировки ресурсов. Часть пользователей предполагает, что это следствие попыток ограничения работы Telegram в Украине, которое продвигают некоторые депутаты и активисты.
В то же время председатель комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова отрицает связь между блокировкой чатботов спецслужб и критикой украинской власти в адрес Telegram.
Странный пример стокгольмского синдрома. Что-то вроде объяснения ввода российских войск потребностью защиты русскоязычных. Украинским властям, в том числе и через привлечение платформы Apple, удалось найти решение по блокировке российской пропаганды в ТГ. Конечно, это не понравилось ФСБ и они нагнули Дурова заблокировать то, что связано с Украиной,
– отметил Юрчишин.
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Стоит отметить, что все эти боты использовались для сбора информации о перемещении вражеской техники и живой силы противника. Россияне постоянно создавали ряд фейковых чатботов, которые имитировали официальные ресурсы СБУ и ГУР. Поэтому их блокировка повысила риски для украинцев, проживающих на временно оккупированных территориях.