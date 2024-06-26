Ця крихітна робовантажівка може прибрати майже 120 квадратних кілометрів на одній зарядці

WeRide, компанія, заснована у 2017 році колишнім головним науковим співробітником лабораторії автономного водіння Baidu, продовжує розширювати свою присутність в індустрії автономних транспортних засобів. Остання інновація компанії – робот-підмітальник S1, який обіцяє зчинити революцію прибирання вулиць, пропонуючи ефективне, автономне рішення, здатне прибирати великі площі на одному заряді.

Хоча автономні транспортні засоби стають все більш поширеними, бачення широкого розповсюдження автономного транспорту все ще залишається на горизонті.

Читайте на сайті Як уникнути стресу під час поїздки з дітьми: 5 порад батькам-водіям

На початку 2022 року компанія WeRide оголосила про розробку автономної підмітально-прибиральної машини, яка пройшла масштабні випробування в районі Наньша в Гуанчжоу. Ця машина L4 розміром з фургон, позбавлена традиційних елементів керування, використовувала обчислювальну платформу штучного інтелекту NVIDIA для обробки даних і була підключена до хмари для ефективного керування та відстеження.

До початкової моделі S6 тепер приєдналася більш компактна та вдосконалена модель Robosweeper S1. Розроблений для універсального прибирання відкритих доріг, парків, тротуарів, зелених зон, берегів річок та смуг руху, S1 має довжину 2 570 мм та радіус розвороту 2,7 метра.



Щітки S1 можуть підмітати площу 120 000 м2 на одному заряді бортового акумулятора / WeRide

Оснащений 360-градусними датчиками та камерами, автомобіль забезпечує комплексну ситуаційну обізнаність, включаючи виявлення сліпих зон, розпізнавання сигналів світлофора та об'їзд перешкод.

Живиться від акумулятора, який дозволяє прибирати 120 000 квадратних метрів на одному заряді, Robosweeper S1 також має 400-літровий бак для води і 240-літровий сміттєвий бак. Він може автономно вивантажувати зібране сміття в пунктах утилізації та повертатися на базу для дозаправки водою або підзарядки акумуляторів.

Технології стрімко йдуть вперед, а сьогодні практично неможливо знайти на ринку новий кросовер ціною менше мільйона гривень. Проте все ж є виключення: SUZUKI S-CROSS 2024 року коштує від 874 тисяч гривень та поєднує сучасні технології! При цьому це зовсім не “китаєць”, а сучасне авто японського бренду, зроблене в Європі!

Дивіться також Це електронна велосипедна вантажівка ePack і вона обіцяє революцію в міській доставці

Комерційне використання Robosweeper S1 розпочалося цього тижня в Гуанчжоу, і компанія WeRide вже уклала кілька контрактів на поставку нової моделі.