Розроблений британським стартапом Cityshuttle, ePack створений для задоволення зростаючого попиту на економічно ефективні, стійкі рішення для доставки в перевантажених міських центрах.

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Нова ера в міській доставці

Оскільки бізнес прагне скоротити витрати та зменшити свій вуглецевий слід, перехід до вантажних автомобілів з електричним приводом набирає обертів, особливо в межах міста.

На відміну від традиційних фургонів і вантажівок, ці інноваційні транспортні засоби дешевші, легші в обслуговуванні та енергоефективні. Вони також виграють завдяки здатності рухатися по велодоріжках, оминаючи затори та скорочуючи час доставки, і все це з нульовим рівнем викидів.



ePack може використовувати велодоріжки, що робить його дуже мобільним / Фото Cityshuttle

Неперевершена вантажопідйомність

Однією з особливостей ePack є його вражаюча вантажопідйомність. З об'ємом 4 000 літрів і максимальною вагою корисного вантажу 350 кг, ePack значно перевершує більшість інших електричних трициклів і квадроциклів.

Така вантажопідйомність стала можливою завдяки конструкції напівпричепа, яка відокремлює вантажну платформу від основного транспортного засобу, забезпечуючи гнучкість і збільшуючи простір для зберігання.

Габаритна техніка потребує місця. Наприклад, великий кросовер потребує простір для паркування у місті. А от компактний SUZUKI S-CROSS 2024 року можна припаркувати будь-де – його довжина всього 4,3 метра. В маневруванні допоможуть датчики паркування спереду й позаду та відеокамери, що забезпечують огляд на 360 градусів навколо машини.

Потужність і продуктивність

Водій ePack має змогу користуватися перевагами електричної допоміжної системи, що живиться від двох 250-ватних двигунів у задніх колесах. Таке налаштування дозволяє транспортному засобу розвивати швидкість до 25 км/год.

Залежно від рельєфу місцевості та навантаження, один заряд швидкозамінної літієвої батареї забезпечує запас ходу від 60 до 100 км. Це дозволяє ePack може впоратися з доставкою протягом цілого дня без необхідності частої підзарядки.



ePack компактний, але водночас доволі місткий / Фото Cityshuttle

Важливі функції

Усі шість 20-дюймових литих алюмінієвих дисків оснащені гідравлічними дисковими гальмами та підвіскою з подвійним поперечним важелем, що забезпечує плавність та безпеку руху.

Додаткові функції включають повну світлодіодну систему освітлення з покажчиками поворотів, камеру безпеки та сигналізацію всередині причепа, а також двері, що замикаються, з системою іммобілізації двигуна.

Два QLED-екрани, розташовані по обидва боки причепа, можуть відображати рекламу, яка змінюється кожні шість секунд. Це може забезпечити додатковий потік доходу для користувачів, роблячи ePack не лише засобом доставки, але й мобільною рекламною платформою.

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ePack вже працює в Лондоні, і кілька комерційних клієнтів вже отримують свої транспортні засоби. Однак поки що ePack доступний лише для оренди. Cityshuttle не планує продавати ці транспортні засоби для особистого користування, принаймні поки що.