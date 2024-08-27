Російські хакери розпочали масовані DDoS-атаки на французькі сайти після арешту Павла Дурова

Хвиля масштабних DDoS-атак вивела з ладу кілька відомих французьких веб-сайтів всього через день після арешту у Франції засновника Telegram Павла Дурова. Відповідальність за атаки взяли на себе російській хакерські угруповання.

Під час скоординованої кібератаки російські хакерські групи атакували кілька французьких веб-сайтів, що призвело до значних перебоїв у роботі та тимчасового призупинення надання послуг. Веб-сайт державних служб, а також веб-сайти Confédération paysanne, ANSM, Doctolib і Voix du Nord були серед тих, хто постраждав від DDoS-атак (розподілена відмова в обслуговуванні).

А тим часом В РНБО розповіли про можливе майбутнє Telegram в Україні

Атаки пов'язують з проросійськими хакерськими угрупованнями, серед яких UserSec, RipperSec, Holy League та Cyber Army Now.

Чому затримали Павла Дурова

Дуров, засновник популярного месенджера Telegram, був затриманий французькою владою в аеропорту Ле-Бурже 24 серпня 2024 року, за звинуваченнями у співучасті в наркоторгівлі, шахрайстві та злочинах проти дітей.

Ці звинувачення випливають із заяв про відсутність модерації контенту на платформі Telegram. Дуров залишається під вартою, поки триває розслідування.

Французькі офіційні особи попередили, що через ескалацію напруженості після арешту Дурова можливі подальші DDoS-атаки на веб-сайти країни.