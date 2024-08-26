Згідно із заявою РНБО, ситуація навколо затримання Дурова має два ключові компоненти. По-перше, це ширша тенденція до посилення регулювання соціальних мереж по всій Європі, коли приймаються нові закони для забезпечення їх дотримання.
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Павло Дуров завжди активно виступав проти такого регулювання, особливо з боку України, зараз зіткнувся з наслідками своїх рішень та тиском. Найімовірніше, діяльність Telegram доведеться узгодити з європейськими правовими стандартами, оскільки він є громадянином Франції.
Другий компонент стосується діяльності російських спецслужб. За повідомленнями, у Франції ці служби використовують Telegram для вербування людей з різною метою – від поширення антиукраїнської пропаганди через графіті до більш серйозних актів саботажу, наприклад, спрямованих проти залізничної інфраструктури.
В РНБО припускають, що західні спецслужби можуть намагатися отримати доступ до внутрішніх даних Telegram, щоб ліквідувати ці російські мережі, якими керує російський Генеральний штаб.
Що чекає на Telegram в Україні
Представники РНБО наголошують, що майбутнє Telegram в Україні значною мірою залежить від дій Дурова у відповідь на ці події. Якщо він ухвалить рішення, які посилять безпеку платформи, Telegram зможе продовжувати працювати безперебійно. Однак рада також наголошує на важливості врахування як геополітичних, так і законодавчих факторів при визначенні майбутнього платформи.
Щодо можливості заборони Telegram в Україні, РНБО радить не приймати поспішних рішень. Хоча заклики до блокування месенджера лунають дедалі частіше, Рада наголошує, що такий крок має супроводжуватися альтернативними рішеннями.
Коротко про затримання Дурова
- Павло Дуров був затриманий французькими силами безпеки 24 серпня в аеропорту Ле Бурже під Парижем.
- Розслідування має попередній характер, серед звинувачень проти Дурова – тероризм, торгівля наркотиками, шахрайство, відмивання грошей, збут краденого, а також сексуальні злочини проти дітей.
- Французька влада також звинувачує його в тому, що він не здійснював модерацію Telegram і не співпрацював зі слідством.
- У разі визнання його винним Дурову загрожує до 20 років позбавлення волі.
- У відповідь адміністрація Telegram заперечила усі звинувачення, наголошуючи, що компанія працює в рамках правового поля Європейського Союзу.
- Нещодавно паризький суд продовжив затримання Дурова ще на 48 годин, оскільки розслідування триває.