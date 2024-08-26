Згідно із заявою РНБО, ситуація навколо затримання Дурова має два ключові компоненти. По-перше, це ширша тенденція до посилення регулювання соціальних мереж по всій Європі, коли приймаються нові закони для забезпечення їх дотримання.

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Павло Дуров завжди активно виступав проти такого регулювання, особливо з боку України, зараз зіткнувся з наслідками своїх рішень та тиском. Найімовірніше, діяльність Telegram доведеться узгодити з європейськими правовими стандартами, оскільки він є громадянином Франції.

Другий компонент стосується діяльності російських спецслужб. За повідомленнями, у Франції ці служби використовують Telegram для вербування людей з різною метою – від поширення антиукраїнської пропаганди через графіті до більш серйозних актів саботажу, наприклад, спрямованих проти залізничної інфраструктури.

В РНБО припускають, що західні спецслужби можуть намагатися отримати доступ до внутрішніх даних Telegram, щоб ліквідувати ці російські мережі, якими керує російський Генеральний штаб.

Що чекає на Telegram в Україні

Представники РНБО наголошують, що майбутнє Telegram в Україні значною мірою залежить від дій Дурова у відповідь на ці події. Якщо він ухвалить рішення, які посилять безпеку платформи, Telegram зможе продовжувати працювати безперебійно. Однак рада також наголошує на важливості врахування як геополітичних, так і законодавчих факторів при визначенні майбутнього платформи.

Щодо можливості заборони Telegram в Україні, РНБО радить не приймати поспішних рішень. Хоча заклики до блокування месенджера лунають дедалі частіше, Рада наголошує, що такий крок має супроводжуватися альтернативними рішеннями.

Заборона без чіткої заміни або врахування поточних розвідувальних операцій може потенційно завдати більше шкоди, ніж користі. Гучні заяви без конкретного плану не відображають відповідальної державної політики, вважають в РНБО.

Коротко про затримання Дурова