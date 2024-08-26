Согласно заявлению СНБО, ситуация вокруг задержания Дурова имеет два ключевых компонента. Во-первых, это более широкая тенденция к усилению регулирования социальных сетей по всей Европе, когда принимаются новые законы для обеспечения их соблюдения.
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Павел Дуров всегда активно выступал против такого регулирования, особенно со стороны Украины, сейчас столкнулся с последствиями своих решений и давлением. Вероятнее всего, деятельность Telegram придется согласовать с европейскими правовыми стандартами, поскольку он является гражданином Франции.
Второй компонент касается деятельности российских спецслужб. По сообщениям, во Франции эти службы используют Telegram для вербовки людей с разной целью – от распространения антиукраинской пропаганды через граффити до более серьезных актов саботажа, например, направленных против железнодорожной инфраструктуры.
В СНБО предполагают, что западные спецслужбы могут пытаться получить доступ к внутренним данным Telegram, чтобы ликвидировать эти российские сети, которыми руководит российский Генеральный штаб.
Что ждет Telegram в Украине
Представители СНБО отмечают, что будущее Telegram в Украине в значительной степени зависит от действий Дурова в ответ на эти события. Если он примет решения, которые усилят безопасность платформы, Telegram сможет продолжать работать бесперебойно. Однако совет также отмечает важность учета как геополитических, так и законодательных факторов при определении будущего платформы.
О возможности запрета Telegram в Украине, СНБО советует не принимать поспешных решений. Хотя призывы к блокированию мессенджера звучат все чаще, Совет отмечает, что такой шаг должен сопровождаться альтернативными решениями.
Коротко о задержании Дурова
- Павел Дуров был задержан французскими силами безопасности 24 августа в аэропорту Ле Бурже под Парижем.
- Расследование имеет предварительный характер, среди обвинений против Дурова – терроризм, торговля наркотиками, мошенничество, отмывание денег, сбыт краденого, а также сексуальные преступления против детей.
- Французские власти также обвиняют его в том, что он не осуществлял модерацию Telegram и не сотрудничал со следствием.
- В случае признания его виновным Дурову грозит до 20 лет лишения свободы.
- В ответ администрация Telegram отрицает все обвинения, подчеркивая, что компания работает в рамках правового поля Европейского Союза.
- Недавно парижский суд продлил задержание Дурова еще на 48 часов, поскольку расследование продолжается.