Во время скоординированной кибератаки российские хакерские группы атаковали несколько французских веб-сайтов, что привело к значительным перебоям в работе и временному приостановлению предоставления услуг. Веб-сайт государственных служб, а также веб-сайты Confédération paysanne, ANSM, Doctolib и Voix du Nord были среди тех, кто пострадал от DDoS-атак (распределенный отказ в обслуживании).

А тем временем В СНБО рассказали о возможном будущем Telegram в Украине

Атаки связывают с пророссийскими хакерскими группировками, среди которых UserSec, RipperSec, Holy League и Cyber Army Now.

Почему задержали Павла Дурова

Дуров, основатель популярного мессенджера Telegram, был задержан французскими властями в аэропорту Ле-Бурже 24 августа 2024 года, по обвинениям в соучастии в наркоторговле, мошенничестве и преступлениях против детей.

Эти обвинения вытекают из заявлений об отсутствии модерации контента на платформе Telegram. Дуров остается под стражей, пока продолжается расследование.

Французские официальные лица предупредили, что из-за эскалации напряженности после ареста Дурова возможны дальнейшие DDoS-атаки на веб-сайты страны.