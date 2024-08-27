Під час скоординованої кібератаки російські хакерські групи атакували кілька французьких веб-сайтів, що призвело до значних перебоїв у роботі та тимчасового призупинення надання послуг. Веб-сайт державних служб, а також веб-сайти Confédération paysanne, ANSM, Doctolib і Voix du Nord були серед тих, хто постраждав від DDoS-атак (розподілена відмова в обслуговуванні).
А тим часом В РНБО розповіли про можливе майбутнє Telegram в Україні
Атаки пов'язують з проросійськими хакерськими угрупованнями, серед яких UserSec, RipperSec, Holy League та Cyber Army Now.
Чому затримали Павла Дурова
Дуров, засновник популярного месенджера Telegram, був затриманий французькою владою в аеропорту Ле-Бурже 24 серпня 2024 року, за звинуваченнями у співучасті в наркоторгівлі, шахрайстві та злочинах проти дітей.
Французькі офіційні особи попередили, що через ескалацію напруженості після арешту Дурова можливі подальші DDoS-атаки на веб-сайти країни.