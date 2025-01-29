OpenAI звинувачує китайську DeepSeek у несанкціонованому використанні даних для навчання ШІ

Американська компанія OpenAI заявила, що має докази використання її штучного інтелекту китайським конкурентом DeepSeek для навчання власного чат-бота.

Згідно з даними OpenAI, DeepSeek нібито застосовувала метод "дистиляції" – процес, під час якого одна модель штучного інтелекту багаторазово ставить запитання іншій, щоб навчитися на її відповідях, повідомляє 24 Канал з посиланням на FT. Якщо це підтвердиться, DeepSeek могла порушити умови користування OpenAI.

Не пропустіть Що таке проєкт Stargate, про який говорить уся сфера штучного інтелекту

Стрімка популярність китайського ШІ

DeepSeek привернула увагу технологічного ринку після випуску відкритої R1-моделі, яка досягла рівня провідних конкурентів, попри менші фінансові та обчислювальні ресурси.

Це викликало занепокоєння серед інвесторів, адже успіх DeepSeek суперечить усталеній думці, що навчання потужних ШІ-моделей потребує колосальних обчислювальних потужностей.

Після цих новин акції провідних технологічних компаній зазнали коливань. Так, акції Nvidia, одного з найбільших виробників чипів для ШІ, зазнали найбільшого в історії одноденного падіння, але частково відновилися наступного дня.

Інвестори та технологічні компанії наразі намагаються оцінити наслідки стрімкого розвитку DeepSeek. OpenAI та її основний інвестор Microsoft почали розслідування, щоб з’ясувати, чи китайська компанія отримала доступ до їхніх даних несанкціонованим шляхом.

Політичне протистояння

Новообраний президент США Дональд Трамп призначив венчурного капіталіста Девіда Сакса керівником напрямку штучного інтелекту та криптовалют. В ефірі Fox News він заявив, що OpenAI має "суттєві докази" дистиляції з боку DeepSeek та що найближчими місяцями великі ШІ-компанії США вживатимуть заходів для запобігання подібним випадкам.

Читайте на сайті Що таке DeepSeek або як китайський ШІ обвалив світові фондові ринки в США та Японії

Сам OpenAI також неодноразово критикували за використання чужої інтелектуальної власності. Зокрема, компанія перебуває під судовим розглядом через позов The New York Times, яка звинувачує її у несанкціонованому використанні своїх матеріалів для навчання мовних моделей.