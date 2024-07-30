Подростка подозревают в умышленном сведении поезда с рельсов ради лайков на YouTube

17-летнего подростка из штата Небраска обвиняют в том, что он намеренно пустил поезд мимо рельсов, чтобы записать аварию на видео, а затем опубликовать в соцсетях, собрав просмотры и лайки. Теперь юный блогер предстанет перед судом, поскольку нанес огромный ущерб.

Детали инцидента

Парню, имя которого не называют, предъявлено два уголовных обвинения. Его действия привели к сильному повреждению железнодорожных путей и убытков на сумму около 350 000 долларов США. К счастью, обошлось без человеческих жертв.

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Локомотив железной дороги BNSF потерпел аварию еще 21 апреля в городе Беннет, штат Небраска, из-за неправильно установленного стрелочного перевода. На опубликованном впоследствии ролике можно увидеть, как поезд сначала был направлен на ложную колею, а затем перед ним появляется облако пыли – момент, когда первый вагон сошел с рельсов и врезался в землю. Впоследствии позади начинают шататься и сходить другие вагоны – всего их сошло пять. Еще какое-то время локомотив продолжал движение по инерции, сунувшись по земле, пока не врезался в неподвижный вагон с углем, который стоял на пути, по которому поезд не должен был ехать.

На видео можно услышать, как автор ролика восклицает удивленное "О Господи! О Боже! Они в порядке?", но все это, судя по всему, была лишь актерская игра, и удивление он лишь притворялся.

В BNSF Railway заявили, что подросток сам сообщил властям о сходе с рельсов, а потом спросил следователя, прибывшего на место, что стало причиной аварии. Как указано в судебных протоколах, когда ему ответили, что причина пока неизвестна, он сказал: "Очевидно, рубильник был повернут не в ту сторону". После этого он якобы признался, что имеет некоторые знания о работе стрелочных переводов, которые, по мнению следствия, были подделаны, чтобы вызвать аварию.

Впоследствии в интернете появилось видео инцидента, которое намекало, что подозреваемый ожидал в правильном месте и в правильное время. Более того, когда правоохранители прибыли на место аварии, они обнаружили штатив, который был установлен рядом всего за четыре минуты до того, как приехал поезд, что видно на камерах.

Полиция конфисковала мобильный телефон подростка и записи с камер наблюдения железной дороги BNSF. Теперь подростку предъявили обвинение в хулиганстве, что может привести к штрафу в 5000 долларов. Однако прокуроры подают ходатайство о передаче дела в суд для взрослых, который может повлечь за собой гораздо более суровые наказания.