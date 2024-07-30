Деталі інциденту

Хлопцеві, ім'я котрого не називають, пред'явлено два кримінальних обвинувачення. Його дії призвели до сильного пошкодження залізничні колії та збитків на суму близько 350 000 доларів США. На щастя, обійшлося без людських жертв.

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Локомотив залізниці BNSF зазнав аварії ще 21 квітня у місті Беннет, штат Небраска, через неправильно встановлений стрілочний перевід. На опублікованому згодом ролику можна побачити, як поїзд спочатку був спрямований на хибну колію, а потім перед ним з'являється хмара пилу – момент, коли перший вагон зійшов з рейок і врізався в землю. Згодом позаду починають хитатися й сходити інші вагони – загалом їх зійшло п'ять. Ще якийсь час локомотив продовжував рух за інерцією, сунучись по землі, поки не врізався у нерухомий вагон із вугіллям, який стояв на колії, по якій поїзд не повинен був їхати.

На відео можна почути, як автор ролика вигукує здивоване "О Господи! О Боже! Вони в порядку?", але все це, судячи з усього, була лише акторська гра, і здивування він лише вдавав.

У BNSF Railway заявили, що підліток сам повідомив владу про сходження з рейок, а потім запитав слідчого, який прибув на місце, що стало причиною аварії. Як зазначено в судових протоколах, коли йому відповіли, що причина поки що невідома, він сказав: "Очевидно, рубильник був повернутий не в той бік". Після цього він нібито зізнався, що має деякі знання про роботу стрілочних переводів, які, на думку слідства, були підроблені, щоб спричинити аварію.

Згодом в інтернеті з'явилося відео інциденту, яке натякало, що підозрюваний очікував у правильному місці й у правильний час. Ба більше, коли правоохоронці прибули на місце аварії, вони виявили штатив, який був встановлений поряд усього за чотири хвилини до того, як приїхав поїзд, що видно на камерах.

Поліція конфіскувала мобільний телефон підлітка і записи з камер спостереження залізниці BNSF. Тепер підлітку висунули звинувачення в хуліганстві, що може призвести до штрафу в 5000 доларів. Однак прокурори подають клопотання про передачу справи до суду для дорослих, який може потягти за собою набагато суворіші покарання.