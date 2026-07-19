Поступают жалобы со всего мира: в работе Facebook, X и Instagram произошел глобальный сбой
В воскресенье, 19 июля, пользователи столкнулись с проблемами при использовании социальной сети Facebook. У многих не работает настольная версия.
Сообщается также о сбоях в работе инстаграма и Х. 24 Канал собрал известную на данный момент информацию.
Что известно о сбое?
Около 11 утра в сети Facebook возникли проблемы с загрузкой страницы. Пользователи, заходившие в сеть с компьютера, столкнулись со сбоем – появилось сообщение о недоступности учетной записи.
Сбой в работе Facebook / Скриншот 24 Канала
В то же время мобильная версия сервиса работает в штатном режиме. Зато определенные проблемы фиксируются и в работе инстаграма.
Следует отметить, что инстаграм и фейсбук принадлежат одной материнской компании – Meta (бывшая Facebook, Inc.), которая приобрела инстаграм в 2012 году. Благодаря этому платформы имеют общую техническую инфраструктуру и предлагают ряд интегрированных функций для пользователей.
Однако сообщение о "временно недоступном профиле" появляется у пользователей из разных браузеров и аккаунтов, что свидетельствует о масштабном сбое Facebook, а не о проблеме отдельных страниц. Сервисы Down for Everyone or Just Me и Downdetector зафиксировали резкий рост жалоб из многих стран мира.
Увеличение проблем с Facebook / Скриншот
Чаще всего пользователи сообщают о недоступности веб-версии Facebook, реже – о проблемах с авторизацией.
Также поступают жалобы на Messenger и сеть X. Специалисты советуют не менять пароль и не пользоваться сторонними сервисами для "восстановления" аккаунта. Если проблема связана со сбоем платформы, достаточно подождать или воспользоваться официальным Центром справки Facebook.
Напомним, что подобный масштабный сбой произошел в сервисах Meta 12 июня. Спустя некоторое время их работа возобновилась, однако компания так и не сообщила причину неполадок.