Окончательные подсчеты: 2022 год стал одним из самых теплых за всю историю наблюдений

Ежегодно в середине января разные центры наблюдения, собирающие данные о глобальной температуре, публикуют свои результаты за предыдущий год. Они могут немного отличаться из-за разной аппаратуры, но погрешность очень незначительна.

В прогнозе прошлого года директор Института космических исследований Гэвин Шмидт предполагал, что 2022 год станет немного теплее, чем 2021 – так и произошло. Теперь прошедший год граничит с 2015 годом в списке самых теплых.

Интересно Озоновый слой Земли постепенно восстанавливается после продолжительного разрушения

Результаты

В Европейском наборе данных ECMWF Коперника и наборе данных Berkeley Earth 2022 поместили на пятую строчку среди всех измеренных периодов, начиная с конца 1800-х годов.

По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований и Метеорологической службы Великобритании, он находится на 6 месте из-за уже упомянутой незначительной разницы в измерениях.

Набор данных NASA также отдал 2022-му пятое место, почти сравняв его с 2015-м.

Общая тепловая энергия в океане в этом году достигла нового рекорда: более 90 процентов всего тепла, задержанного выбросами парниковых газов, ушло в океаны.

Причин тому две. Прежде всего, одним из факторов является глобальная тенденция к потеплению, вызванному деятельностью человека. Вторым – медленное колебание условий Ла-Нинья и Эль-Ниньо в Тихом океане. Это движение поверхностных вод приводит к значительной части годовых колебаний средней температуры поверхности.

– это характерные для экваториальной зоны противоположные экстремальные значения температуры воды и атмосферного давления, продолжающиеся около шести месяцев.

Berkeley Earth отмечает, что нынешний год стал рекордно теплым на 8,5 процента площади Земли, на которой проживает около 850 миллионов человек. Например, западноевропейская жара этого года была частью самого теплого лета. Пакистан, пострадавший от экстремальной весенней жары, сопровождавшейся сильными наводнениями, не установил новый рекорд годовой температуры, однако это сделал соседний Афганистан.

В Соединенных Штатах 2022 стал примерно 18-м самым теплым годом за всю историю наблюдений. Было 18 погодных катаклизмов, ущерб от которых превысил 1 миллиард долларов, что является третьим худшим показателем с 1980 года.