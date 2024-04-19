В начале апреля ученые прогнозировали спокойные дни 16 и 17 апреля без сильных возмущений на Солнце. Зато 21 и 22 апреля на нашей звезде ожидали вспышек с K-индексом 5. Однако фактически все получилось наоборот. Наблюдения зафиксировали в первом случае сильные волнения на Солнце с K-индексом 6, а во втором случае все должно обойтись значительно спокойнее. Но расслабляться рано, ведь дальше нас ждут последствия.

Несоответствие

Для начала следует объяснить, почему происходят такие несоответствия. Сложность прогнозирования космической погоды заключается в том, что мы не имеем достаточно мощных технологий, чтобы понять наше Солнце. Поэтому оно постоянно преподносит нам сюрпризы в виде солнечных пятен, вспышек, выбросов, штормов и других явлений, которые случаются внезапно. Особенно это заметно сейчас, когда звезда подошла к точке своей максимальной активности в 11-летнем цикле.

Стоит также отметить, что не все вспышки одинаковы. Одни оказываются сильнее, другие – слабее. Свет и электромагнитное излучение долетает от Солнца до Земли за 8 минут, но корональному выбросу массы, который следует за ними и вызывает геомагнитные бури, взаимодействуя с магнитным полем планеты, нужно значительно больше времени – от одного до 5 дней. И ученые не знают заранее, сколько точно времени им понадобится в каждом конкретном случае. Самые быстрые выбросы могут достичь Земли всего за 18 часов.

Кроме того, не стоит забывать, что Солнце чрезвычайно большое, а Земля на его фоне – песчинка. Вспышка может быть вообще направлена в совершенно другую сторону и не задеть Землю, поэтому даже при наличии вспышки может не быть геомагнитной бури.

Какими будут 21 и 22 апреля

Итак, как можно понять из вышесказанного, мы уже зафиксировали вспышки 16 и 17 апреля, а теперь ожидаем поступления солнечной радиации. Если взглянуть на данные магнетометров, в частности датчиков в Кируне, Швеция, можно заметить, что они начали фиксировать повышение показателей, которые отражают интенсивность геомагнитной бури.



Данные магнетометра в Кируне, Швеция / Скриншот 24 Канала

Таким образом первые признаки геомагнитной бури наше магнитное поле уже почувствовало с 19 апреля. Несколько магнитометров, расположенных в Норвегии, Дании и Финляндии, также увидели аналогичные данные.

Когда начинается геомагнитное возмущение, сначала реагируют северные магнитометры, а по мере усиления будут реагировать и низшие магнитометры. Как только отреагируют станции Домбос (DOB) и Солунд (SOL), жители средних широт Европы смогут увидеть полярное сияние низко над северным горизонтом.

Однако основной удар ожидают все же на 21 и 22 апреля. Мы пока не знаем, насколько сильными будут последствия, но сами вспышки были достаточно мощными. Последствия могут включать перебои в работе радио и спутников GPS. Значительно более редкими последствиями могут быть перебои в работе электроприборов, однако случается это крайне редко. В 1989 году большая солнечная вспышка прервала электроснабжение для 6 миллионов человек в Квебеке, Канада, на девять часов.

Однако стоит помнить, что Земля имеет защиту даже от сильных солнечных вспышек. Поэтому большинство людей только увидят красивые северные сияния или временно потеряют доступ к радио.

На самом Солнце в эти дни будет достаточно спокойно. В первый день прогнозируют активность с K-индексом 4, а на 22 апреля вообще можно увидеть показатель 2, что означает почти полное отсутствие возмущений.