На початку квітня вчені прогнозували спокійні дні 16 та 17 квітня без сильних збурень на Сонці. Натомість 21 та 22 квітня на нашій зорі очікували спалахів з K-індексом 5. Однак фактично все вийшло навпаки. Спостереження зафіксували у першому випадку сильні хвилювання на Сонці з K-індексом 6, а у другому випадку все повинно обійтися значно спокійніше. Але розслаблятися зарано, адже далі нас чекають наслідки.
Невідповідність
Для початку слід пояснити, чому відбуваються такі невідповідності. Складність прогнозування космічної погоди полягає в тому, що ми не маємо достатньо потужних технологій, щоб зрозуміти наше Сонце. Тож воно постійно підносить нам сюрпризи у вигляді сонячних плям, спалахів, викидів, штормів та інших явищ, які трапляються раптово. Особливо це помітно зараз, коли зоря підійшла до точки своєї максимальної активності в 11-річному циклі.
Варто також зазначити, що не всі спалахи однакові. Одні виявляються сильнішими, інші – слабші. Світло та електромагнітне випромінювання долітає від Сонця до Землі за 8 хвилин, але корональному викиду маси, який слідує за ними й спричиняє геомагнітні бурі, взаємодіючи з магнітним полем планети, потрібно значно більше часу – від одного до 5 днів. І вчені не знають заздалегідь, скільки точно часу їм знадобиться в кожному конкретному випадку. Найшвидші викиди можуть досягти Землі всього за 18 годин.
Крім того, не варто забувати, що Сонце надзвичайно велике, а Земля на його фоні – піщинка. Спалах може бути взагалі спрямований в геть іншу сторону й не зачепити Землю, тож навіть за наявності спалаху може не бути геомагнітної бурі.
Якими будуть 21 та 22 квітня
Отож, як можна зрозуміти з вищесказаного, ми вже зафіксували спалахи 16 і 17 квітня, а тепер очікуємо надходження сонячної радіації. Якщо поглянути на дані магнетометрів, зокрема датчиків у Кіруні, Швеція, можна помітити, що вони почали фіксувати підвищення показників, які відображають інтенсивність геомагнітної бурі.
Дані магнетометра в Кіруні, Швеція / Скриншот 24 Каналу
Таким чином перші ознаки геомагнітної бурі наше магнітне поле вже відчуло з 19 квітня. Кілька магнітометрів, розташованих у Норвегії, Данії та Фінляндії, також побачили аналогічні дані.
Коли починається геомагнітне збурення, спочатку реагують найпівнічніші магнітометри, а в міру посилення реагуватимуть і нижчі магнітометри. Як тільки відреагують станції Домбос (DOB) і Солунд (SOL), жителі середніх широт Європи зможуть побачити полярне сяйво низько над північним горизонтом.
Однак основний удар очікують все ж на 21 та 22 квітня. Ми поки що не знаємо, наскільки сильними будуть наслідки, але самі спалахи були досить потужними. Наслідки можуть включати перебої в роботі радіо та супутників GPS. Значно більш рідкісними наслідками можуть бути перебої в роботі електроприладів, однак трапляється це вкрай рідко. У 1989 році великий сонячний спалах перервав електропостачання для 6 мільйонів людей у Квебеку, Канада, на дев'ять годин.
Проте варто пам'ятати, що Земля має захист навіть від сильних сонячних спалахів. Тож більшість людей лише побачать красиві північні сяйва або тимчасово втратять доступ до радіо.