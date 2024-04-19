На початку квітня вчені прогнозували спокійні дні 16 та 17 квітня без сильних збурень на Сонці. Натомість 21 та 22 квітня на нашій зорі очікували спалахів з K-індексом 5. Однак фактично все вийшло навпаки. Спостереження зафіксували у першому випадку сильні хвилювання на Сонці з K-індексом 6, а у другому випадку все повинно обійтися значно спокійніше. Але розслаблятися зарано, адже далі нас чекають наслідки.

Невідповідність

Для початку слід пояснити, чому відбуваються такі невідповідності. Складність прогнозування космічної погоди полягає в тому, що ми не маємо достатньо потужних технологій, щоб зрозуміти наше Сонце. Тож воно постійно підносить нам сюрпризи у вигляді сонячних плям, спалахів, викидів, штормів та інших явищ, які трапляються раптово. Особливо це помітно зараз, коли зоря підійшла до точки своєї максимальної активності в 11-річному циклі.

Варто також зазначити, що не всі спалахи однакові. Одні виявляються сильнішими, інші – слабші. Світло та електромагнітне випромінювання долітає від Сонця до Землі за 8 хвилин, але корональному викиду маси, який слідує за ними й спричиняє геомагнітні бурі, взаємодіючи з магнітним полем планети, потрібно значно більше часу – від одного до 5 днів. І вчені не знають заздалегідь, скільки точно часу їм знадобиться в кожному конкретному випадку. Найшвидші викиди можуть досягти Землі всього за 18 годин.

Крім того, не варто забувати, що Сонце надзвичайно велике, а Земля на його фоні – піщинка. Спалах може бути взагалі спрямований в геть іншу сторону й не зачепити Землю, тож навіть за наявності спалаху може не бути геомагнітної бурі.

Якими будуть 21 та 22 квітня

Отож, як можна зрозуміти з вищесказаного, ми вже зафіксували спалахи 16 і 17 квітня, а тепер очікуємо надходження сонячної радіації. Якщо поглянути на дані магнетометрів, зокрема датчиків у Кіруні, Швеція, можна помітити, що вони почали фіксувати підвищення показників, які відображають інтенсивність геомагнітної бурі.



Дані магнетометра в Кіруні, Швеція / Скриншот 24 Каналу

Таким чином перші ознаки геомагнітної бурі наше магнітне поле вже відчуло з 19 квітня. Кілька магнітометрів, розташованих у Норвегії, Данії та Фінляндії, також побачили аналогічні дані.

Коли починається геомагнітне збурення, спочатку реагують найпівнічніші магнітометри, а в міру посилення реагуватимуть і нижчі магнітометри. Як тільки відреагують станції Домбос (DOB) і Солунд (SOL), жителі середніх широт Європи зможуть побачити полярне сяйво низько над північним горизонтом.

Однак основний удар очікують все ж на 21 та 22 квітня. Ми поки що не знаємо, наскільки сильними будуть наслідки, але самі спалахи були досить потужними. Наслідки можуть включати перебої в роботі радіо та супутників GPS. Значно більш рідкісними наслідками можуть бути перебої в роботі електроприладів, однак трапляється це вкрай рідко. У 1989 році великий сонячний спалах перервав електропостачання для 6 мільйонів людей у Квебеку, Канада, на дев'ять годин.

Проте варто пам'ятати, що Земля має захист навіть від сильних сонячних спалахів. Тож більшість людей лише побачать красиві північні сяйва або тимчасово втратять доступ до радіо.

На самому Сонці в ці дні буде досить спокійно. У перший день прогнозують активність із K-індексом 4, а на 22 квітня взагалі можна побачити показник 2, що означає майже повну відсутність збурень.