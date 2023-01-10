Отработанный спутник NASA упал на Землю после 38 лет на орбите

Спутник NASA – Earth Radiation Budget Satellite (ERBS), давно прекративший работу и выведенный на орбиту 38 лет назад, вошел в атмосферу над побережьем Аляски. Вероятно, он сгорел полностью в плотных слоях атмосферы, поскольку докладов о разрушении имущества и травмах людей не поступало.

NASA оценивало шансы причинения вреда кому-нибудь, как 1 до 9400. Однако власти признавали, что возможность того, что некоторые части спутника не сгорят в атмосфере и нанесут кому-то вред, все же была.

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Известно, что южнокорейские власти выпустили специальное уведомление для граждан, которое предлагает соблюдать осторожность при выходе из домов – как раз на случай падения ERBS на Корею. В итоге спутник вошел в атмосферу в безопасной зоне над акваторией Берингового моря.

Что за спутник такой?

ERBS был историческим объектом – на орбиту он путешествовал на борту шаттла "Челленджер" в 1984 году, а первая американская женщина-астронавт Салли Райд разместила его на орбите с помощью роботизированной руки Canadarm. Ожидалось, что спутник будет выполнять свои задачи на орбите всего два года, но тот перестал функционировать только в 2005 году – более 20 лет спустя.

В частности, он помог ученым установить, как Земля поглощает и отражает солнечную энергию, составит так называемый радиационный бюджет.

Заметим, что недавно Федеральная комиссия связи (FCC) США обязала операторов спутников, находящихся в ее юрисдикции, удалять их с орбиты в течение 5 лет после завершения миссии – говорится о спутниках, находящихся не на геостационарной орбите. Согласно прежним правилам, забрать спутник с орбиты нужно было в течение 25 лет. Теперь их необходимо будет "опускать" на Землю задолго до того, как они превратятся в космический мусор, что создает угрозу объектам на орбите.