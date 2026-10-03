В большинстве смартфонов используются объективы с фиксированной диафрагмой, которая не изменяется в зависимости от условий съемки. Переменная диафрагма позволяет регулировать количество света, попадающего на сенсор, а также влиять на глубину резкости. Об этом пишет BGR.

Какие преимущества дает переменная диафрагма?

Это может быть особенно полезно при съемке нескольких человек. Меньшее отверстие диафрагмы помогает оставить больше объектов в зоне резкости. В то же время более широкая диафрагма позволяет добиться более сильного размытия фона и лучше работать при слабом освещении.

Технология также дает фотографу больше контроля над изображением. Она может влиять на резкость, характер боке, работу с ярким светом и съемку движущихся объектов. Однако механизм регулировки диафрагмы требует дополнительных компонентов, занимает место внутри корпуса и может увеличить сложность и вес камеры. Именно поэтому часть производителей впоследствии отказалась от такого подхода.

Samsung Galaxy S9

Первым смартфоном с переменной диафрагмой стал Samsung Galaxy S9, представленный в марте 2018 года. Его основная камера могла переключаться между значениями f/1,5 и f/2,4.

Samsung сравнивала принцип работы системы с человеческим глазом. Камера могла изменять диафрагму в зависимости от освещения, используя более широкое отверстие в темноте и меньшее – при ярком свете. 12-мегапиксельная основная камера также могла делать до 12 вариантов одного снимка, чтобы улучшать контрастность и снижать уровень шума. Среди других возможностей были съемка Super Slow-mo со скоростью до 960 кадров в секунду и автоматическое определение движения.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Galaxy S9 также получил 12-мегапиксельный телефотомодуль и 8-мегапиксельную фронтальную камеру. Смартфон стал преемником модели, которая имела только одну основную камеру. Samsung продолжила использовать переменную диафрагму в последующих флагманах, в частности в Galaxy S20 и Galaxy Note 10. Однако впоследствии компания отказалась от этой технологии. В качестве одной из причин называют дополнительную стоимость и сложность соответствующего механизма.

Sony Xperia Pro-I

В 2021 году Sony совместно с ZEISS представила Xperia Pro-I – смартфон, ориентированный в первую очередь на фотографов и видеооператоров. Его основная 12-мегапиксельная камера получила большой 1-дюймовый сенсор Exmor RS и объектив ZEISS Tessar T с диафрагмой, которую можно было переключать между f/2.0 и f/4.0.

Sony заявляла об улучшенной работе при слабом освещении, широком динамическом диапазоне и возможности получать выразительное боке. Компания также позиционировала Xperia Pro-I как первый смартфон с возможностью записи видео в формате 4K со скоростью 120 кадров в секунду.

Камера входила в состав тройной системы. Помимо основного модуля, смартфон получил 12-мегапиксельный телефотомодуль с двукратным оптическим приближением и 12-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру. Также был 3D-датчик iToF для определения глубины.

Xperia Pro-I остался единственным смартфоном Sony с переменной диафрагмой. В дальнейшем компания сделала ставку на другой подход – плавный оптический зум в телефотомодулях с перемещением оптических элементов между различными фокусными расстояниями. Сам Xperia Pro-I имел 6,5-дюймовый 4K HDR OLED-дисплей с частотой 120 Гц, процессор Qualcomm Snapdragon 888 5G, 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти. Объем хранилища можно было увеличить с помощью карты microSDXC до 1 ТБ.

Huawei Mate 50 Pro

В 2022 году к производителям смартфонов со сменной диафрагмой присоединилась Huawei. В Mate 50 Pro компания использовала систему Ultra Aperture XMAGE Camera.

Ее главной особенностью стала возможность вручную выбирать один из 10 вариантов диафрагмы в профессиональном режиме. Основная 50-мегапиксельная камера получила большую диафрагму f/1.4, а сенсор с технологией RYYB должен был обеспечивать лучшую работу в условиях недостаточного освещения.

По данным Huawei, новая камера могла поглощать на 24% больше света по сравнению с предыдущей моделью. Технология также использовалась для улучшения режима Super Night Mode.

Основную камеру дополняли 64-мегапиксельный перископический телефотомодуль с 3,5-кратным оптическим зумом и 13-мегапиксельная сверхширокоугольная камера. Фронтальная камера имела разрешение 13 мегапикселей и 3D-сенсор ToF для системы распознавания лиц. В отличие от Samsung, Huawei не отказалась от переменной диафрагмы. Эта технология появилась в последующих моделях компании, в частности в P60 Pro, Pura 70 Pro, а позже – в Pura 80 Pro и Pura 80 Ultra.

Huawei даже перенесла ее в модели среднего ценового сегмента. Смартфоны Nova 13 Pro и Nova 14 Pro получили 50-мегапиксельные RYYB-сенсоры с диафрагмой от f/1,4 до f/4,0.

Xiaomi 13 Ultra и 14 Ultra

Xiaomi также сделала переменную диафрагму одной из главных особенностей своих камерофонов. В Xiaomi 13 Ultra, представленном в 2023 году, компания использовала двухуровневый механизм регулировки диафрагмы. А уже в Xiaomi 14 Ultra в 2024 году появилась система с 10 лепестками, обеспечивающая бесступенчатую регулировку.

Xiaomi активно сотрудничала с Leica и позиционировала эти смартфоны как устройства для любителей мобильной фотографии.

Xiaomi 13 Ultra получил четыре 50-мегапиксельные камеры. Главный модуль использовал 1-дюймовый сенсор, а остальные отвечали за сверхширокоугольную съемку, 3,2-кратный оптический зум и 5-кратный перископический зум. Фронтальная камера имела разрешение 32 мегапикселя.

Впрочем, в следующем поколении Xiaomi отказалась от переменной диафрагмы. Xiaomi 15 Ultra получил фиксированную диафрагму f/1,63. Вместо этого компания сосредоточилась на развитии телефотомодулей, сенсоров и других компонентов камеры. Отдельной проблемой была конструкция самого механизма переменной диафрагмы. Отказ от него позволил упростить основной модуль, уменьшить его вес и толщину, а также сократить количество механических компонентов, которые потенциально могут изнашиваться.

Honor Magic6 Pro

В 2024 году Honor стала одним из последних больших производителей Android-смартфонов, которые использовали физически переменную диафрагму до появления этой функции в iPhone 18 Pro.

Honor Magic6 Pro получил 50-мегапиксельную основную камеру с переменной диафрагмой в диапазоне от f/1,4 до f/2,0. Компания заявляла, что система должна была помогать получать четкие снимки во время быстрого движения без потери деталей. Основную камеру дополняли 180-мегапиксельный телефотомодуль с 2,5-кратным оптическим и до 100-кратным цифровым зумом, а также 50-мегапиксельная сверхширокоугольная камера.

Впрочем, Magic6 Pro был интересен не только камерой. Honor сделала значительный акцент на функциях искусственного интеллекта и операционной системе MagicOS 8.0.

Например, функция Magic Portal могла анализировать сообщения и поведение пользователя, чтобы предложить соответствующее действие. Если в сообщении содержался адрес, система могла предложить открыть его в Google Maps. Magic Capsule, в свою очередь, отображала дополнительную информацию и доступные действия непосредственно в верхней части экрана.

Magic6 Pro получил 6,8-дюймовый OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, процессор Snapdragon 8 Gen 3, до 1 ТБ памяти и аккумулятор емкостью 5600 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 80 Вт. В отличие от Samsung, Sony и Xiaomi, Honor пока не отказалась от этой технологии. Более новая модель Magic7 Pro также получила физическую двухуровневую переменную диафрагму.

Таким образом, iPhone 18 Pro стал далеко не первым смартфоном с возможностью физически изменять диафрагму основной камеры. Производители Android-устройств экспериментировали с этой технологией еще с 2018 года. В то же время история Samsung, Sony и Xiaomi показывает, что производители часто отказываются от нее из-за сложности конструкции, дополнительного веса и необходимости освободить место для других компонентов камер.