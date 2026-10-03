Більшість смартфонів використовують об'єктиви з фіксованою діафрагмою, яка не змінюється залежно від умов зйомки. Змінна діафрагма дозволяє регулювати кількість світла, що потрапляє на сенсор, а також впливати на глибину різкості. Про це пише BGR.

Які переваги дає змінна діафрагма?

Це може бути особливо корисним під час фотографування кількох людей. Менший отвір діафрагми допомагає залишити більше об'єктів у зоні різкості. Водночас ширша діафрагма дозволяє отримувати сильніше розмиття фону та краще працювати за слабкого освітлення.

Технологія також дає фотографу більше контролю над зображенням. Вона може впливати на різкість, характер боке, роботу з яскравим світлом і зйомку об'єктів у русі. Однак механізм регулювання діафрагми потребує додаткових компонентів, займає місце всередині корпусу та може збільшувати складність і вагу камери. Саме тому частина виробників згодом відмовилася від такого підходу.

Samsung Galaxy S9

Першим смартфоном зі змінною діафрагмою став Samsung Galaxy S9, представлений у березні 2018 року. Його основна камера могла перемикатися між значеннями f/1.5 та f/2.4.

Samsung порівнювала принцип роботи системи з людським оком. Камера могла змінювати діафрагму залежно від освітлення, використовуючи ширший отвір у темряві та менший за яскравого світла. 12-мегапіксельна основна камера також могла робити до 12 варіантів одного знімка, щоб покращувати контрастність і зменшувати рівень шуму. Серед інших можливостей були зйомка Super Slow-mo зі швидкістю до 960 кадрів за секунду та автоматичне визначення руху.

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Galaxy S9 також отримав 12-мегапіксельний телефотомодуль і 8-мегапіксельну фронтальну камеру. Смартфон став наступником моделі, яка мала лише одну основну камеру. Samsung продовжила використовувати змінну діафрагму в наступних флагманах, зокрема Galaxy S20 та Galaxy Note 10. Проте згодом компанія відмовилася від технології. Однією з причин називають додаткову вартість і складність відповідного механізму.

Sony Xperia Pro-I

У 2021 році Sony разом із ZEISS представила Xperia Pro-I – смартфон, орієнтований насамперед на фотографів та відеографів. Його основна 12-мегапіксельна камера отримала великий 1-дюймовий сенсор Exmor RS і об'єктив ZEISS Tessar T з діафрагмою, яку можна було перемикати між f/2.0 та f/4.0.

Sony заявляла про покращену роботу за слабкого освітлення, широкий динамічний діапазон і можливість отримувати виразне боке. Компанія також позиціонувала Xperia Pro-I як перший смартфон із можливістю запису відео у форматі 4K зі швидкістю 120 кадрів за секунду.

Камера була частиною потрійної системи. Окрім основного модуля, смартфон отримав 12-мегапіксельний телефотомодуль із дворазовим оптичним наближенням та 12-мегапіксельну надширококутну камеру. Також був 3D-сенсор iToF для визначення глибини.

Xperia Pro-I залишився єдиним смартфоном Sony зі змінною діафрагмою. Надалі компанія зробила ставку на інший підхід – безперервний оптичний зум у телефотомодулях із переміщенням оптичних елементів між різними фокусними відстанями. Сам Xperia Pro-I мав 6,5-дюймовий 4K HDR OLED-дисплей із частотою 120 Гц, процесор Qualcomm Snapdragon 888 5G, 12 ГБ оперативної та 512 ГБ вбудованої пам'яті. Обсяг сховища можна було збільшити за допомогою карти microSDXC до 1 ТБ.

Huawei Mate 50 Pro

У 2022 році до виробників смартфонів зі змінною діафрагмою приєдналася Huawei. У Mate 50 Pro компанія використала систему Ultra Aperture XMAGE Camera.

Її головною особливістю стала можливість вручну вибирати один із 10 варіантів діафрагми в професійному режимі. Основна 50-мегапіксельна камера отримала великий отвір f/1.4, а сенсор із технологією RYYB мав забезпечувати кращу роботу в умовах недостатнього освітлення.

За даними Huawei, нова камера могла поглинати на 24% більше світла порівняно з попередньою моделлю. Технологія також використовувалася для покращення режиму Super Night Mode.

Основну камеру доповнювали 64-мегапіксельний перископічний телефотомодуль із 3,5-кратним оптичним зумом і 13-мегапіксельна надширококутна камера. Фронтальна камера мала роздільну здатність 13 мегапікселів і 3D-сенсор ToF для системи розпізнавання обличчя. На відміну від Samsung, Huawei не відмовилася від змінної діафрагми. Технологія з'явилася у наступних моделях компанії, зокрема P60 Pro, Pura 70 Pro, а пізніше Pura 80 Pro та Pura 80 Ultra.

Huawei навіть перенесла її до моделей середнього цінового сегмента. Смартфони Nova 13 Pro та Nova 14 Pro отримали 50-мегапіксельні RYYB-сенсори з діафрагмою від f/1.4 до f/4.0.

Xiaomi 13 Ultra та 14 Ultra

Xiaomi також зробила змінну діафрагму однією з головних особливостей своїх камерофонів. У Xiaomi 13 Ultra, представленому у 2023 році, компанія використала дворівневий механізм регулювання діафрагми. А вже у Xiaomi 14 Ultra у 2024 році з'явилася система з 10 пелюстками, яка забезпечувала безступеневе регулювання.

Xiaomi активно співпрацювала з Leica та позиціонувала ці смартфони як пристрої для любителів мобільної фотографії.

Xiaomi 13 Ultra отримав чотири 50-мегапіксельні камери. Головний модуль використовував 1-дюймовий сенсор, а інші відповідали за надширококутну зйомку, 3,2-кратний оптичний зум і 5-кратний перископічний зум. Фронтальна камера мала роздільну здатність 32 мегапікселі.

Втім, у наступному поколінні Xiaomi відмовилася від змінної діафрагми. Xiaomi 15 Ultra отримав фіксовану діафрагму f/1.63. Компанія натомість зосередилася на розвитку телефотомодулів, сенсорів та інших компонентів камери. Окремою проблемою була конструкція самого механізму змінної діафрагми. Відмова від нього дозволила спростити основний модуль, зменшити його вагу та товщину, а також скоротити кількість механічних компонентів, які потенційно можуть зношуватися.

Honor Magic6 Pro

У 2024 році Honor стала одним із останніх великих виробників Android-смартфонів, які використали фізично змінну діафрагму до появи цієї функції в iPhone 18 Pro.

Honor Magic6 Pro отримав 50-мегапіксельну основну камеру зі змінною діафрагмою в діапазоні від f/1.4 до f/2.0. Компанія заявляла, що система мала допомагати отримувати чіткі знімки під час швидкого руху без втрати деталей. Основну камеру доповнювали 180-мегапіксельний телефотомодуль із 2,5-кратним оптичним і до 100-кратним цифровим зумом, а також 50-мегапіксельна надширококутна камера.

Втім, Magic6 Pro був цікавий не лише камерою. Honor зробила значний акцент на функціях штучного інтелекту та операційній системі MagicOS 8.0.

Наприклад, функція Magic Portal могла аналізувати повідомлення та поведінку користувача, щоб запропонувати відповідну дію. Якщо в повідомленні містилася адреса, система могла запропонувати відкрити її в Google Maps. Magic Capsule, своєю чергою, розширювала інформацію та доступні дії безпосередньо у верхній частині екрана.

Magic6 Pro отримав 6,8-дюймовий OLED-дисплей із частотою 120 Гц, процесор Snapdragon 8 Gen 3, до 1 ТБ накопичувача та акумулятор ємністю 5600 мАг із підтримкою дротової зарядки потужністю 80 Вт. На відміну від Samsung, Sony та Xiaomi, Honor поки не відмовилася від технології. Новіший Magic7 Pro також отримав фізичну дворівневу змінну діафрагму.

Таким чином, iPhone 18 Pro став далеко не першим смартфоном із можливістю фізично змінювати діафрагму основної камери. Android-виробники експериментували з цією технологією ще з 2018 року. Водночас історія Samsung, Sony та Xiaomi показує, що виробники часто відмовляються від неї через складність конструкції, додаткову вагу та необхідність звільнити місце для інших компонентів камер.