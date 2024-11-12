Почему иногда лучше купить уже используемый смартфон вместо нового

Покупка нового телефона конечно же приносит несравненное удовольствие, однако многие пользователи считают, что выбор подержанного телефона при определенных сценариях является более разумным и это действительно может быть так.

Вот пять причин по мнению редакции 24 Канала, почему выбор подержанного телефона вместо нового может быть и экономичным, и экологичным.

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Бывшие в употреблении телефоны стоят значительно дешевле

Одним из главных преимуществ покупки подержанного телефона является экономия. Бывшие в употреблении телефоны, как правило, имеют сниженную цену из-за таких факторов, как изношенность, разряд аккумулятора и возможные незначительные дефекты корпуса.

Эти признаки использования снижают стоимость перепродажи устройства, а это означает, что пользователи могут получить качественный телефон за значительно меньшую цену, чем его начальная стоимость.

Например, недавно выпущенный iPhone 16 Pro может стоить 800 долларов, если поискать б/у модель, хоть и смартфон вышел совсем недавно. Всего за несколько месяцев вы можете сэкономить несколько тысяч гривен

Учитывая разницу в стоимости, вы можете даже рассмотреть возможность приобретения аксессуаров, таких как AirPods, что добавляет еще большей ценности вашему решению.

Современные функции за меньшие деньги

Выбор подержанного телефона позволяет пользователям получить доступ к высококлассным функциям без лишних затрат. Телефоны, которые могли быть недоступными, когда они были впервые выпущены, становятся более доступными на рынке перепродажи.

Например новый Galaxy S24 Ultra, дебютировавший на рынке по цене 1299 долларов уже сейчас можно найти за 650 долларов. За эту цену покупатели получают флагманскую производительность и функции, тогда как за тот же бюджет можно было бы приобрести только модель среднего или начального уровня, если бы покупали новый телефон.

Б/у телефоны – это практичный способ пользоваться современными функциями, не переплачивая за них.

Не нужно каждый год покупать новый смартфон

Рынок подержанных телефонов имеет дополнительное преимущество – он освобождает пользователей от необходимости ежегодного обновления. С подержанным телефоном соблазн заменять устройство каждый раз, когда выходит новая модель, часто меньше.

Вместо того, чтобы сосредотачиваться на том, есть ли новая модель, пользователи, скорее всего, оценивают функциональность своего телефона и обновляют его только при необходимости, например, когда заканчиваются обновления программного обеспечения или устройство больше не соответствует их потребностям.

Такое изменение мышления позволяет пользователям делать выбор на основе практичности и ценности, наслаждаясь своим устройством до тех пор, пока оно остается функциональным, а не просто ради тренда.

Хорошо развит рынок подержанных телефонов

Рынок подержанных телефонов значительно развился, благодаря чему найти надежное устройство стало проще, чем когда-либо. Такие производители, как Apple и Samsung, теперь предлагают сертифицированные подержанные (восстановленные) устройства. Они проходят тщательный процесс восстановления и имеют гарантии, как и при покупке нового устройства.

Для тех, кто хочет купить подержанный телефон, есть широкий выбор надежных источников, включая сертифицированные программы восстановления от ведущих производителей или отдельных магазинов техники. Такая доступность и поддержка делают покупку подержанных телефонов простой и безопасной.

Уменьшение воздействия на окружающую среду

Покупка подержанных телефонов также может иметь значительные экологические преимущества. Производство новых устройств требует добычи редких минералов, таких как кобальт, никель и литий, что приводит к загрязнению окружающей среды.

Продлевая срок службы существующего телефона, пользователи помогают уменьшить спрос на эти ресурсы и связанное с этим воздействие на окружающую среду производства новых устройств.

Кроме того, выбор подержанных телефонов помогает минимизировать электронные отходы. Вместо того, чтобы оказаться на свалках, где токсичные материалы могут нанести вред окружающей среде, подержанные устройства получают удлиненный жизненный цикл. Это выбор, который способствует устойчивому развитию, уменьшая количество отходов и экономя ресурсы.

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В то время как новые телефоны оснащены новейшими функциями, подержанные телефоны имеют ряд преимуществ, которые могут сделать их более разумным выбором для многих пользователей. Благодаря хорошо развитому рынку подержанных телефонов легко найти качественные устройства, которые соответствуют как бюджету, так и стилю жизни, что делает их убедительной альтернативой новым телефонам.