App Store заблокировал 50 нелегальных приложений для онлайн-казино по требованию Украины

Apple прекратила работу 50 приложений в своем мобильном магазине App Store, которые предлагали нелегальные онлайн-казино в Украине. Это решение было принято по требованию Министерства цифровой трансформации.

Ранее в этом году Министерство цифровой трансформации обратилось к крупнейшим технологическим компаниям, Apple и Google, с призывом удалить нелегальные украинские онлайн-казино из своих платформ (на фото выше).

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Ожидается, что блокировка этих приложений окажет значительное влияние на борьбу с игровой зависимостью и защиту несовершеннолетних. Нелицензионные программы для азартных игр часто не имеют надлежащего надзора, что позволяет людям с игровой зависимостью, а также детям беспрепятственно получать доступ к этим платформам.

Блокировка нелегальных онлайн-казино поможет бороться с лудоманией и убережет несовершеннолетних украинцев от развития зависимости. Ведь нелицензионные азартные программы не отслеживают, пользуются ли ими люди с игровой зависимостью или даже дети,

– заявили в Минцифры.

Министерство цифровой трансформации выразило благодарность компании Apple за поддержку и решительные действия. Сотрудничество между украинским правительством и международными технологическими компаниями рассматривается как важный шаг в борьбе с нелегальным игорным бизнесом.

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Стоит отметить, что сотрудничество между Министерством цифровой трансформации и такими технологическими компаниями, как Apple, создает прецедент для будущих усилий по регулированию деятельности в Интернете и защиты пользователей от незаконного и вредного контента.