12 украинских школ получат 5000 планшетов Apple iPad
Источник:Михаил Федоров
Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал в своем телеграмм-канале о новом проекте, в рамках которого в двенадцать украинских школ отправят 5000 планшетов компании Apple.
Сотни школ повреждены или разрушены из-за обстрелов россиян. Дети не могут учиться в обычном формате. Планшеты помогут школьникам получать новые знания. А также повышать их цифровую грамотность.
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Планшеты для школ
Цифровизация образовательной сферы продолжается. Работаем над тем, чтобы дети могли продолжать обучение, несмотря на полномасштабную войну. Вместе с партнерами запускаем проект поддержки украинских школьников. Благодаря ему 12 школ получат 5000 Apple iPad,
– написал Михаил Федоров.
Исходя из публикации, проект реализуется совместными усилиями ASBIS Enterprises, Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций, Министерства образования и науки Украины и НГО "7Fields".Конкретные детали министр не предоставил. Неизвестно, какие именно школы получат планшеты, какие это будут модели и так далее.
Напомним, ранее Михаил Федоров также рассказал, что украинцы уже скоро смогут бесплатно овладеть блокчейном в рамках нового курса по криптограмотности. Команда Минцифры уже несколько лет активно работает над запуском рынка виртуальных активов. Это, как надеются, станет мощным стимулом для развития цифровой экономики.
- Программа курса была разработана вместе с экспертами форсайта "Виртуальные активы 2030", крупнейшей европейской криптобиржей из Украины WhiteBIT, Filecoin Foundation for the Decentralized Web, а также Аtlantis.wоrld.
- Предусмотрено 100 часов теории и практики в формате тренажера.
- Работая над реальными кейсами в разных экосистемах, студенты узнают, что такое крипта и как ею пользоваться. А главное, какие возможности для бизнеса и людей это открывает.
- Стартовать планируют в феврале. Курс будет опубликован на портале "Дія.Цифрова освіта".