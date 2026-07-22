В Киеве тестируют 5G: как подключиться
Киев стал четвертым украинским городом, где официально началось пилотное тестирование мобильной связи пятого поколения. Теперь жители и гости столицы могут опробовать сверхбыстрый интернет, который в несколько раз превосходит возможности привычного 4G.
Где именно ловится сигнал
На первом этапе сеть 5G охватила самое сердце Киева. Специальные зоны покрытия развернуты в центральной части города – от Майдана Независимости до Бессарабской площади. Помимо основной локации, мобильные операторы запустили собственные тестовые площадки в разных частях города, чтобы проверить работу оборудования при высокой нагрузке, пишет 24 Канал.
Ранее эту технологию уже успешно опробовали во Львове, Бородянке и Харькове. Всего за время пилотного проекта услугами сети нового поколения воспользовались почти 1,5 миллиона абонентов. Столица же позволит специалистам оценить стабильность связи в условиях сверхплотной многоэтажной застройки и огромного количества одновременных подключений.
Следующей в очереди на запуск 5G стоит Одесса, а в целом по стране уже работают более 300 базовых станций этого стандарта.
Инструкция по подключению: что нужно знать
Чтобы подключиться к 5G, пользователям не нужно посещать сервисные центры или покупать новые SIM-карты. Технология работает на базе имеющейся инфраструктуры. Главное требование – наличие смартфона, поддерживающего стандарт 5G (по данным экспертов, таких устройств в Украине уже около 29%).
Если вы находитесь в зоне покрытия, но телефон продолжает отображать значок 4G, стоит проверить несколько настроек:
- Во-первых, в разделе "Сотовые данные" или "Мобильная сеть" должен быть активирован режим 5G.
- Во-вторых, необходимо отключить режим энергосбережения, поскольку он часто автоматически ограничивает работу высокоскоростных модулей связи.
- Также специалисты советуют обновить операционную систему до последней версии или просто на несколько секунд включить "Режим полета", чтобы перезагрузить поиск сети.
Рекордная скорость и новые возможности
Первые результаты тестирования в Киеве впечатляют: средняя скорость передачи данных составляет 500–700 мегабит в секунду. В отдельных случаях во время измерений специалисты фиксировали показатели, превышающие 1 гигабит в секунду. Однако 5G – это не только скорость загрузки тяжелых файлов.
Первые результаты уже подтверждают, что технология работает эффективно,
– прокомментировал заместитель министра цифровой трансформации по развитию цифровой инфраструктуры Станислав Прибитько.
Ключевое преимущество нового стандарта заключается в минимальной задержке сигнала. Это критически важно для облачного гейминга, сервисов виртуальной реальности и работы сложных онлайн-инструментов в режиме реального времени. Кроме того, сеть пятого поколения способна стабильно обслуживать значительно большее количество устройств на одном квадратном километре, что особенно актуально для массовых мероприятий или переполненных бизнес-центров.
Экономический аспект и безопасность
Один из важнейших вопросов для абонентов – стоимость услуг. В Министерстве цифровой трансформации заверили: запуск новой технологии не приведет к автоматическому росту счетов за мобильную связь.
Пользователи смогут подключаться к новой сети в рамках своих действующих тарифных планов,
– заявил Станислав Прибитько.
Несмотря на успехи пилотного проекта, полноценное развертывание 5G по всей территории Украины состоится только после отмены военного положения. Это связано с соображениями безопасности. Военные и технические специалисты должны провести тщательные исследования, чтобы частоты гражданского оборудования не создавали радиопомехи для систем Сил обороны. Пока продолжается война, пилотные зоны будут служить базой для сбора данных и подготовки инфраструктуры к будущему национальному запуску.