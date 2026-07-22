В Киеве тестируют 5G: как подключиться

Киев стал четвертым украинским городом, где официально началось пилотное тестирование мобильной связи пятого поколения. Теперь жители и гости столицы могут опробовать сверхбыстрый интернет, который в несколько раз превосходит возможности привычного 4G.

Где именно ловится сигнал

На первом этапе сеть 5G охватила самое сердце Киева. Специальные зоны покрытия развернуты в центральной части города – от Майдана Независимости до Бессарабской площади. Помимо основной локации, мобильные операторы запустили собственные тестовые площадки в разных частях города, чтобы проверить работу оборудования при высокой нагрузке, пишет 24 Канал.

Ранее эту технологию уже успешно опробовали во Львове, Бородянке и Харькове. Всего за время пилотного проекта услугами сети нового поколения воспользовались почти 1,5 миллиона абонентов. Столица же позволит специалистам оценить стабильность связи в условиях сверхплотной многоэтажной застройки и огромного количества одновременных подключений.

Следующей в очереди на запуск 5G стоит Одесса, а в целом по стране уже работают более 300 базовых станций этого стандарта.

Инструкция по подключению: что нужно знать

Чтобы подключиться к 5G, пользователям не нужно посещать сервисные центры или покупать новые SIM-карты. Технология работает на базе имеющейся инфраструктуры. Главное требование – наличие смартфона, поддерживающего стандарт 5G (по данным экспертов, таких устройств в Украине уже около 29%).

Если вы находитесь в зоне покрытия, но телефон продолжает отображать значок 4G, стоит проверить несколько настроек:

Во-первых, в разделе "Сотовые данные" или "Мобильная сеть" должен быть активирован режим 5G.

Во-вторых, необходимо отключить режим энергосбережения, поскольку он часто автоматически ограничивает работу высокоскоростных модулей связи.

Также специалисты советуют обновить операционную систему до последней версии или просто на несколько секунд включить "Режим полета", чтобы перезагрузить поиск сети.

Рекордная скорость и новые возможности

Первые результаты тестирования в Киеве впечатляют: средняя скорость передачи данных составляет 500–700 мегабит в секунду. В отдельных случаях во время измерений специалисты фиксировали показатели, превышающие 1 гигабит в секунду. Однако 5G – это не только скорость загрузки тяжелых файлов.

Первые результаты уже подтверждают, что технология работает эффективно,

– прокомментировал заместитель министра цифровой трансформации по развитию цифровой инфраструктуры Станислав Прибитько.

Ключевое преимущество нового стандарта заключается в минимальной задержке сигнала. Это критически важно для облачного гейминга, сервисов виртуальной реальности и работы сложных онлайн-инструментов в режиме реального времени. Кроме того, сеть пятого поколения способна стабильно обслуживать значительно большее количество устройств на одном квадратном километре, что особенно актуально для массовых мероприятий или переполненных бизнес-центров.

Экономический аспект и безопасность

Один из важнейших вопросов для абонентов – стоимость услуг. В Министерстве цифровой трансформации заверили: запуск новой технологии не приведет к автоматическому росту счетов за мобильную связь.

Пользователи смогут подключаться к новой сети в рамках своих действующих тарифных планов,

– заявил Станислав Прибитько.

Несмотря на успехи пилотного проекта, полноценное развертывание 5G по всей территории Украины состоится только после отмены военного положения. Это связано с соображениями безопасности. Военные и технические специалисты должны провести тщательные исследования, чтобы частоты гражданского оборудования не создавали радиопомехи для систем Сил обороны. Пока продолжается война, пилотные зоны будут служить базой для сбора данных и подготовки инфраструктуры к будущему национальному запуску.