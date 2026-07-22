Де саме ловить сигнал

На першому етапі мережа 5G охопила самісіньке серце Києва. Спеціальні зони покриття розгорнули в центральній частині міста – від Майдану Незалежності до Бессарабської площі. Окрім основної локації, мобільні оператори запустили власні тестові майданчики в різних частинах міста, щоб перевірити роботу обладнання під високим навантаженням, пише 24 Канал.

Раніше технологію вже успішно випробували у Львові, Бородянці та Харкові. Загалом за час пілотного проєкту послугами мережі нового покоління скористалися майже 1,5 мільйона абонентів. Столиця ж дозволить фахівцям оцінити стабільність зв'язку в умовах надщільної багатоповерхової забудови та величезної кількості одночасних підключень.

Наступною в черзі на запуск 5G стоїть Одеса, а загалом по країні вже працюють понад 300 базових станцій цього стандарту.

Інструкція з підключення: що потрібно знати

Для того, щоб приєднатися до 5G, користувачам не потрібно відвідувати сервісні центри чи купувати нові SIM-картки. Технологія працює на базі наявної інфраструктури. Головна вимога – наявність смартфона, який підтримує стандарт 5G (за даними експертів, таких пристроїв в Україні вже близько 29%).

Якщо ви перебуваєте в зоні покриття, але телефон продовжує показувати значок 4G, варто перевірити кілька налаштувань:

По-перше, у розділі "Стільникові дані" або "Мобільна мережа" має бути активований режим 5G.

По-друге, необхідно вимкнути режим енергозбереження, оскільки він часто автоматично обмежує роботу швидкісних модулів зв'язку.

Також фахівці радять оновити операційну систему до останньої версії або просто на кілька секунд увімкнути "Режим польоту" для перезавантаження пошуку мережі.

Рекордна швидкість і нові можливості

Перші результати тестування у Києві вражають: середня швидкість передачі даних становить 500 – 700 мегабіт на секунду. В окремих випадках під час вимірювань фахівці фіксували показники, що перевищують 1 гігабіт на секунду. Проте 5G – це не лише про швидкість завантаження важких файлів.

Перші результати вже підтверджують, що технологія працює ефективно,

– прокоментував заступник міністра цифрової трансформації з розвитку цифрової інфраструктури Станіслав Прибитько.

Ключова перевага нового стандарту полягає у мінімальній затримці сигналу. Це критично важливо для хмарного геймінгу, сервісів віртуальної реальності та роботи складних онлайн-інструментів у реальному часі. Крім того, мережа п'ятого покоління здатна стабільно обслуговувати значно більшу кількість пристроїв на одному квадратному кілометрі, що особливо актуально для масових заходів чи переповнених бізнес-центрів.

Економічне питання та безпека

Одне з найважливіших питань для абонентів – вартість послуг. У Міністерстві цифрової трансформації заспокоїли: запуск нової технології не призведе до автоматичного зростання рахунків за мобільний зв'язок.

Користувачі зможуть підключатися до нової мережі в межах своїх чинних тарифних планів,

– заявив Станіслав Прибитько.

Попри успіхи пілотного проєкту, повноцінне розгортання 5G по всій території України відбудеться лише після завершення дії воєнного стану. Це пов'язано з безпековими факторами. Військові та технічні фахівці мають провести ретельні дослідження, щоб частоти цивільного обладнання не створювали радіоперешкоди для систем Сил оборони. Поки триває війна, пілотні зони слугуватимуть базою для збору даних та підготовки інфраструктури до майбутнього національного запуску.