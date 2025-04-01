75% ученых из США думают о том, чтобы покинуть страну

Опрос показал, что 75% ученых думают о том, чтобы покинуть США после победы Трампа на выборах. Более 1600 респондентов выразили мнение, что сокращение федерального финансирования университетов и научных учреждений вызвало негативный эффект в различных областях. Ситуацию усугубляет давление новой администрации, которое фактически делает невозможным некоторые виды исследований.

Ученые бегут из США

Не так давно мы писали о том, что некоторые ученые уже переехали во Францию в поисках большей свободы и лучших перспектив, которые они потеряли с приходом Трампа к власти. Французский университет Экс-Марсель активно принимает ученых и призывает другие учебные и исследовательские заведения делать то же самое. Подключается даже местная власть, предлагая выгодные условия для жизни и работы. Но теперь мы видим, что этих "научных мигрантов" может стать еще больше – в разы больше, сообщает 24 Канал со ссылкой на Gizmodo.

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Опрос, проведенный журналом Nature среди ученых, показал, что 75% из них рассматривают возможность покинуть Соединенные Штаты из-за неопределенности, вызванной сокращением администрацией Трампа федерального и университетского финансирования. Во имя "эффективности" были уменьшены бюджеты многочисленных учреждений, что потенциально ограничивает способность страны оставаться на передовой мировой науки.

Наибольшая доля тех, кто хочет уехать, наблюдается среди ученых, которые находятся в начале своей карьеры – аспиранты и докторанты. Европа и Канада были среди самых популярных вариантов для переезда. Многие исследователи отметили, что не хотели покидать США, но позиция администрации дала понять, что за рубежом будут лучшие возможности для проведения научных исследований.

Известно, что ученые, которые выразили заинтересованность в переезде, сейчас работают в Стэнфорде, Йельском университете, в NASA, Национальном институте здравоохранения и других учреждениях. Это передовые научные организации, поэтому потеря их персонала может стать критической и пошатнуть статус США как центра открытий и прогресса, особенно учитывая, сколько денег и ресурсов вкладывает в науку Китай.