Трамп увольняет сотни работников агентства NOAA, и это может повлиять на весь мир

Национальное управление океанических и атмосферных исследований, или сокращенно NOAA, является одним из важнейших в мире метеорологических ведомств, чья деятельность простирается далеко за пределы США. Как сообщили СМИ, около 10% синоптиков и других работников были уволены в конце прошлой недели.

Какими могут быть последствия

Эти увольнения – не первые и не последние в серии шагов администрации Трампа, направленных на сокращение численности федеральных работников в сфере науки. Новый президент США известен своей резкой позицией по климату: в первые часы на посту он подписал указ о выходе США из Парижского климатического соглашения, которое предусматривает уменьшение выбросов парниковых газов для сдерживания глобального потепления, а также собирается отменить инициативы Байдена по чистой энергии, электромобилей и прочего, сообщает 24 Канал со ссылкой на Gizmodo.

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Изменения в NOAA завершили чрезвычайно активный в плане увольнений месяц, когда на улицу выбросили работников Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов и Службы национальных парков, а также других ведомств. NASA в последнюю минуту заключило соглашение, чтобы избежать сокращений, хотя это может быть лишь временной отсрочкой.

Крейг Маклин, бывший главный научный сотрудник NOAA, рассказал, что. В общем сокращения составили около 10% от общего количества работников агентства.

В первую очередь уволили тех, кто только недавно пришел в NOAA и находился на испытательном сроке, а также тех, кто работал не очень долго. Таких всего было 375 работников. Среди прочего, они следили за погодными условиями и событиями по всей территории Соединенных Штатов – от обычных солнечных дней и ливней до внезапных наводнений, ураганов и оползней, которые убивают людей.

Но среди работников на испытательном сроке были не только абсолютные новички. Во многих случаях это были работники с длительным опытом работы в NOAA, которые переходили с одной должности на другую. Они пошли на повышение и находились в статусе новичков только формально. Но это не спасло их.

Некоторые из моих знакомых, которых уволили, имели десятилетия опыта и считались на испытательном сроке только потому, что работали на новых должностях всего год,

– сказала Джули Лундквист, профессор атмосферных наук и ветроэнергетики в Университете Джона Хопкинса.

Последствия

Оценить последствия таких решений в количественном проявлении очень трудно. Хотя NOAA приносит 11 долларов или больше на каждый потраченный 1 доллар, Трамп в своем "Проекте 2025" планирует жесткие меры в отношении ведомства. Это приведет к тому, что долгосрочную выгоду принесут в жертву ради краткосрочной экономии некоторой суммы средств.

План предусматривает, что NOAA должно быть "разломано и сокращено", хотя здесь же отмечается, что агентство является одной из главных движущих сил индустрии предупреждения об изменении климата. Реструктуризация включает сокращение бюджета и приватизацию многих функций, особенно тех, касающихся прогнозирования погоды.

Национальная метеорологическая служба (NWS), ключевой компонент NOAA, ответственный за прогнозы погоды и предупреждения о чрезвычайных ситуациях, также является объектом реструктуризации. "Проект 2025" предлагает коммерциализировать прогнозирование NWS, фактически перекладывая эти обязанности на частные компании.

Критики утверждают, что реализация этих рекомендаций может ухудшить способность NOAA предоставлять своевременную и точную информацию о погоде, что поставит под угрозу общественную безопасность во время экстремальных погодных явлений – ураганов, наводнений, засух, пожаров и других. Они предостерегают, что демонтаж или приватизация NOAA и NWS может усложнить доступ к важным данным, которые используются в различных секторах, включая сельское хозяйство и авиацию.

Здесь стоит напомнить, что Трамп еще во время своей предвыборной кампании атаковал Джо Байдена, заявляя, что его администрация слишком плохо реагирует на последствия ураганов Гелен и Милтон. В ход шли даже теории заговора – будто демократы управляют погодой и намеренно направили ураганы на республиканские штаты. Трудно представить, какими будут последствия и реакция Трампа на ураганы в следующем году, учитывая, что они ежегодно становятся все сильнее, а NOAA теряет деньги и сотни работников.

Ценность работы NOAA заключается не только в пользе для самих США. Агентство занимается прогнозированием, отслеживанием, исследованиями и предотвращением катастроф по всему миру. Благодаря ему мы знаем о таянии Арктики и Антарктики, следим за изменениями в океане, в том числе за циклами Эль-Ниньо и Ла-Нинья, видим изменения облачного покрова Земли, предупреждаем людей о предстоящих погодных катастрофах, ведем сельское хозяйство, обходим аварийно опасные участки на пути самолетов и многое другое. Без данных NOAA работа метеорологов во всем мире будет затруднена, учитывая, что данные мониторинга предоставляются бесплатно частным компаниям, которые составляют собственные прогнозы.

Сотрудники NOAA необходимы для мониторинга, а также для распространения информации о погодных явлениях по всему миру. Если увольнения повлияют на способность NOAA отслеживать и предоставлять информацию о метеорологических событиях, это может увеличить убытки от погодных явлений на триллионы долларов, в том числе и для самих США, которые больше всего страдают от ураганов.

Дэниел Свейн, климатолог из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, заявил, что "NOAA и NWS вместе приносят от десятков до сотен миллиардов долларов ежегодной чистой экономической выгоды благодаря сочетанию предотвращенных убытков и достигнутой эффективности". По его мнению, даже временное или частичное прерывание услуг по спасению жизни, предоставляемых NOAA/NWS в режиме 24/7/365, было бы разрушительным.

На данный момент до конца не понятно, в каких именно отделах произошли сокращения и каких специалистов уволили. Поэтому рано делать точные выводы. Но очевидно, что стало меньше ученых, метеорологов и других квалифицированных людей, которые помогают круглосуточно следить за экстремальными погодными условиями.