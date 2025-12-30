ИИ контент захватил YouTube: каждое пятое рекомендованное видео – это ИИ-контент без содержания

Новое исследование выявило, что значительная часть видео, которые YouTube советует новым пользователям, состоит из низкокачественного автоматически сгенерированного контента. Речь идет о так называемых AI slop и brainrot-роликах, которые создают для набора просмотров, а не для реальной ценности.

Команда сервиса Kapwing проанализировала рекомендации YouTube, создав новый аккаунт без истории просмотров. Исследователи отследили первые 500 видео, которые предложила платформа. Результаты оказались показательными: 104 ролика, или около 21%, отнесли к категории AI slop – обобщенного названия для дешевого контента, созданного с помощью ИИ. Еще 165 видео, то есть примерно 33%, классифицировали как brainrot. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Kapwing.

Сколько искусственного и бессодержательного контента видят пользователи?

Под brainrot подразумевают странные, повторяющиеся или гипнотические клипы, которые легко смотреть, но которые не несут смысла. В совокупности это означает, что значительную часть рекомендаций для новых пользователей формирует автоматизированный контент, а не работа живых авторов.

Kapwing также исследовал популярные каналы в разных странах и обнаружил 278 каналов, полностью состоящих из AI slop. Они попали в глобальные топ-100 рейтингов YouTube. Эти каналы собрали миллиарды просмотров и миллионы подписчиков, что, по оценкам, приносит десятки миллионов долларов рекламного дохода каждый год.

Kapwing

Как пишет Digital Trends, в некоторых регионах масштабы особенно заметны. В Испании такие каналы имеют более 20 миллионов подписчиков – больше, чем в США или Бразилии. В Южной Корее AI slop-каналы сгенерировали более 8,45 миллиардов просмотров, а самый большой подобный канал в Индии превысил отметку в 2 миллиарда просмотров. Это свидетельствует о глобальном распространении явления.

Причина заключается не столько в отдельных авторах, сколько в самой логике алгоритмов рекомендаций. Видео, созданные с помощью ИИ, дешевые в производстве, могут массово загружаться и специально оптимизируются под любопытство и бесконечное пролистывание.

Новые пользователи особенно уязвимы, ведь алгоритм не имеет их истории просмотров. Если около пятой части первых рекомендаций состоит из AI slop, это формирует начальный опыт пользования платформой еще до того, как человек найдет интересных ему авторов.

YouTube уже внедряет инструменты против дипфейков, но вопрос контроля низкокачественного AI-контента остается открытым. Для сравнения, TikTok предлагает больше возможностей ограничивать такой материал. В то же время исследователи Amazon Web Services заявляют, что до 57% интернета уже может состоять из AI-контента без ценности.

Именно поэтому некоторые сервисы, в частности DuckDuckGo, разрабатывают фильтры для отсева такого контента, а инструменты вроде Slop Evader пытаются очистить веб от последствий массового использования генеративного ИИ. С развитием этих технологий все более актуальным становится вопрос, должна ли вовлеченность оставаться главным критерием того, что видят новые зрители.

Какой новый эксперимент YouTube начал?

YouTube снова экспериментирует с частными сообщениями. Платформа начала тестировать новый формат DMs, чтобы пользователи могли обмениваться видео и обсуждать их непосредственно в приложении. Пилот работает только для взрослых пользователей в Польше и Ирландии. YouTube официально запускает тестирование новой системы прямых сообщений, которая позволяет делиться видео и обсуждать их в частных чатах. Функция доступна только пользователям от 18 лет в Польше и Ирландии. В то же время Google предупреждает: хотя формат предусматривает определенный уровень приватности, "сообщения могут просматриваться, чтобы убедиться, что они соответствуют нашим правилам сообщества".

Это уже вторая попытка сервиса добавить возможность частной переписки. Впервые YouTube интегрировал DMs в 2017 году, однако в 2019-м отказался от этой функции, сместив акцент на публичные комментарии под видео. Нынешний тест не заменяет существующие способы отправки ссылок на ролики - пользователи и в дальнейшем могут делать это через другие платформы.