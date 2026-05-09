Эта программа занимает в смартфоне кучу места, но ее невозможно удалить: Google наконец-то объясняет

Пользователи современных Android-смартфонов часто замечают странное поведение системы: загадочный сервис AICore внезапно начинает занимать огромные объемы внутренней памяти. Долгое время причины таких скачков оставались непонятными, но разработчики наконец-то предоставили официальные разъяснения касательно этого процесса.

Как работает Android AICore и куда исчезает память на устройстве?

Android AICore – это специализированный системный сервис, введенный в версии Android 14, который позволяет запускать генеративные модели искусственного интеллекта непосредственно на аппаратном обеспечении смартфона или планшета. Он выполняет роль централизованного менеджера, который отвечает за загрузку, обновление и работу базовых моделей ИИ, самой известной из которых является Gemini Nano от Google. Главная цель этого сервиса заключается в том, чтобы сделать интеллектуальные функции быстрыми, частными и доступными даже без подключения к интернету, пишет Google.

Локальная обработка данных через AICore предоставляет пользователям несколько существенных преимуществ:

Во-первых, это значительное повышение уровня приватности, поскольку конфиденциальная информация остается на устройстве и никогда не отправляется в облачные хранилища или непосредственно в Google.

Во-вторых, это автономность: функции на базе ИИ работают в режиме полета или в местах с отсутствующей связью.

В-третьих, стабильная производительность без задержек, которые обычно возникают при обращении к удаленным серверам.

Сейчас сервис доступен на устройствах серии Pixel, линейке Samsung Galaxy S24 и далее, а также на отдельных моделях от производителей OnePlus и Xiaomi.

Основные возможности AICore

Среди ключевых возможностей, которые обеспечивает AICore, разработчики выделяют следующие функции:

Продвинутая корректура: улучшение грамматики и понимания языка при вводе текста.

Автоматическое распознавание речи (ASR): преобразование аудиофайлов и потокового звука в текстовые транскрипции.

Обнаружение мошенничества: идентификация сообщений, которые могут быть спамом или попыткой выманить данные.

Умные ответы (Smart Reply): предоставление контекстных подсказок в мессенджерах вроде WhatsApp, Line или KakaoTalk через клавиатуру Gboard.

Краткое резюме: автоматическое создание коротких итогов аудиозаписей, например, в приложении "Диктофон".

Перевод: легкая конвертация текста с одного языка на другой в режиме офлайн.

Дополнительные инструменты: Magic Compose в Google Messages, Pixel Screenshots, Pixel Studio и Call Notes.

Почему он занимает так много места?

Несмотря на очевидную пользу, пользователи на платформах Reddit и в отзывах Google Play начали жаловаться на "прожорливость" сервиса. На некоторых современных устройствах, таких как Pixel 8 Pro, операционная система даже резервирует значительную часть оперативной памяти исключительно для нужд AICore и процессора Tensor.

Однако больше всего вопросов вызывает именно постоянная память: зафиксированы случаи, когда приложение разрасталось до 10 – 11 гигабайт. Один из разгневанных пользователей на странице AICore в Play Store написал: "Прекратите устанавливать это. Я удалял его уже 5 раз, а оно возвращается. Оно съедает до 10 гигабайт моей памяти, которую мне приходится очищать каждую неделю".

Google отвечает

Компания Google обновила страницу поддержки AICore, чтобы объяснить, почему сервис может временно использовать больше места, чем ожидалось. Как отмечает компания, это происходит во время фонового обновления ИИ-модели на новую версию. Для обеспечения надежной работы устройство сохраняет одновременно старую и новую версии модели в течение срока до 3 дней.

Это решение объясняется технической необходимостью. Такой "предохранитель" позволяет системе мгновенно вернуться к предыдущей стабильной версии, вместо того, чтобы снова загружать гигабайты данных через потенциально нестабильное интернет-соединение. Как только система подтвердит стабильность обновления, лишнее место освобождается автоматически, пишет Android Authority.

Почему это проблема?

Абнер Ли, главный редактор 9to5Google, замечает, что модели Gemini Nano сами по себе являются большими по объему, что и обусловливает такие скачки в хранении. Хотя такой подход Google является логичным для обеспечения бесперебойной работы функций транскрипции или умных ответов, он создает неудобства для владельцев телефонов со 128 гигабайтами базовой памяти, где кроме этого есть много приложений, фотографий, кэша и других файлов, а поддержки SD-карт нет.

Удалить невозможно

Важно отметить, что поскольку AICore является ключевым системным сервисом, простой кнопки "удалить" для него не существует. Пользователи могут только отключить его в настройках приложений и удалить обновления, что очистит загруженные модели.

Однако это приведет к полной потере функциональности всех локальных ИИ-инструментов, включая умные ответы и офлайн-перевод.

Память смартфона забилась, и вы не знаете, что удалить? Вот 5 советов

Первое, с чего стоит начать – это кэш приложений. Он накапливается постоянно, особенно в соцсетях, браузерах и мессенджерах, и может занимать гигабайты памяти. Это временные файлы, которые не являются критическими, поэтому их можно безопасно удалять. Зайдите в "Настройки" – "Приложения" – выберите конкретное приложение – "Память" – "Очистить кэш". Повторите для наиболее "тяжелых" приложений, таких как Instagram, Telegram или Chrome.

Вторая очевидная вещь – удаление приложений, которыми вы не пользуетесь. Большинство людей держит десятки программ "на всякий случай", но они занимают память и также создают дополнительные данные. Проверьте раздел "Хранилище" – система покажет, какие приложения занимают больше всего места. Удалите все, что не открывали последние месяцы. Скорость современного интернета достаточна для того, чтобы за несколько секунд загрузить приложение снова.

Третий момент – файлы, которые вы даже не замечаете: загрузки, дубликаты фото, старые скриншоты. Папка "Downloads" часто забита случайными PDF, изображениями или APK-файлами, которые невидимы в галерее, но которые можно найти в программах вроде "Проводник", "Файлы" и тому подобное. Галерея тоже разрастается из-за дубликатов и ненужных видео.

Четвертое – скрытые и остаточные данные. Даже после удаления приложений часто остаются "хвосты": кэш, временные файлы, служебные папки. Также есть системный мусор, который накапливается со временем. В разделе "Хранилище" или "Память" обычно есть кнопка автоматической очистки – она убирает эти остатки. Это неочевидная, но эффективная часть оптимизации.

Пятый совет – просмотрите данные самих приложений, особенно мессенджеров. Telegram, Viber или WhatsApp могут хранить огромные объемы медиа (фото, видео, голосовые) для быстрого доступа. В самих же приложениях есть отдельные настройки очистки: можно удалить кэш, старые файлы или ограничить автоматическую загрузку. Это часто дает больше эффекта, чем любая "очистка системы", потому что именно эти приложения накапливают больше всего данных.