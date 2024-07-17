Lucid Motors представила Air Pure 2025 и говорит, что это самый энергоэффективный электромобиль в мире

Американский производитель электромобилей Lucid Motors представил Air Pure 2025 и громко заявила о его рекордной энергоэффективности в области электромобилей. Эта новая модель установила рекорд благодаря своей способности преодолевать 8 километров только на 1 кВт-ч энергии, а это обещает беспрецедентную топливную эффективность и запас хода в 676 километров.

Это действительно рекорд эффективности

Air Pure 2025 достигает впечатляющего показателя экономии топлива – 146 MPGe (1,6 километра на 3,7 литра бензинового эквивалента) и запаса хода, оцененного Агентством по охране окружающей среды США, в 676 километров.

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Такая впечатляющая эффективность частично объясняется обновленной батареей емкостью 84 кВт-ч, которая заменила предыдущую версию на 88 кВт-ч, и интеграцией инновационной технологии теплового насоса.

Эта технология, которая ранее была доступна только в высококлассной модели Sapphire стоимостью 249 000 долларов США, значительно увеличивает запас хода в холодную погоду.

Air Pure от Lucid – самая доступная модель компании, которая стоит от 69 900 долларов. Несмотря на низкую цену, она нафарширована передовыми функциями, которые повышают эффективность и производительность.

Будущие авто от Lucid

Чи існує кросовер, який споживає небагато пального? Це рідкість, але буває. Середня витрата пального SUZUKI S-CROSS 2024 року становить від 4,9 літра на 100 кілометрів шляху залежно від трансмісії та типу приводу – передній чи повний.

Начиная с 2025 года, все модели Lucid Air, включая Air Pure, будут оснащаться системой помощи водителю DreamDrive Premium (ADAS) с камерами кругового обзора и мониторингом слепых зон. Кроме того, обновленный бортовой компьютер с повышенной вычислительной мощностью и удвоенным объемом памяти обещает более быстрое и оперативное взаимодействие с информационно-развлекательной системой.

Новая линейка Lucid также имеет в своем арсенале модель Air Grand Touring с запасом хода 824 километра по цене от 109 900 долларов и Air Touring с запасом хода 653 километра по стартовой цене 77 900 долларов.

Эти модели гарантируют, что предложения Lucid удовлетворяют широкий спектр потребностей потребителей, балансируя между эффективностью, производительностью и доступностью.

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Будущий конкурент

Лидерство Lucid в сфере энергоэффективности может быть вскоре поставлено под сомнение, поскольку конкуренты, такие как Mercedes-Benz, разрабатывают собственные супер-эффективные электромобили. Например, концепт Mercedes-Benz Vision EQXX может похвастаться топливной эффективностью 13,5 км на кВт-ч.