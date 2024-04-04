Что делать, если один из наушников AirPods не работает

Один из ваших AirPods внезапно перестал работать? Это довольно распространенная ситуация, но прежде чем предположить, что наушник сломался, следует выполнить несколько простых советов, которые могут помочь восстановить его работу.

Один из этих шагов по устранению неисправностей должен восстановить работоспособность ваших наушников. 24 Канал подготовил актуальные советы

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Проверьте аккумулятор AirPods

Вполне возможно, что один из ваших AirPods перестал работать из-за того, что разрядился аккумулятор. Каждый AirPod имеет собственный заряд аккумулятора, и когда он разрядится, именно этот наушник перестанет работать. Вам нужно проверить уровень заряда аккумулятора каждого AirPod, чтобы выяснить, ли проблема именно в этом.

Положите оба AirPod обратно в зарядный чехол и оставьте их заряжаться по крайней мере на 30-60 секунд или до нескольких минут. Затем откройте чехол и подержите его возле iPhone, чтобы увидеть всплывающее окно заряда аккумулятора. Или, открыв кейс, воспользуйтесь приложением "Настройки", чтобы просмотреть уровень заряда аккумулятора AirPods.

Перезапустите подключенное устройство

, что кейс AirPods также имеет собственный аккумулятор. Чтобы он работал, убедитесь, что кейс AirPods также полностью заряжен.

После того, как вы проверили уровень заряда аккумулятора AirPods и убедились, что они заряжены, пришло время перезагрузить устройство, с которым вы используете AirPods.

Возможно, с подключенным устройством, например, компьютером или смартфоном, возникла проблема, которая привела к отключению одного из наушников. В таком случае перезагрузки может быть достаточно, чтобы исправить неисправность.

Перезагрузите iPhone, компьютер с Windows, устройство Android или Mac – независимо от того, что вы используете с AirPods. После того, как устройство включится и Bluetooth будет включен, проверьте, ли оба AirPods снова подключаются и работают должным образом.

Отрегулируйте баланс звука на своих устройствах

Большинство гаджетов позволяют устанавливать уровень громкости для каждого AirPod отдельно. Если вы или кто-то другой изменил эту настройку и направил звук только на один из AirPods, возможно, именно поэтому вы не слышите звук с другого. Это также может быть причиной того, что один AirPod звучит громче, чем другой, когда они оба работают.

Чтобы настроить баланс звука AirPods на iPhone:

перейдите в "Настройки", выберите "Доступность" и прокрутите вниз, пока не увидите раздел "Баланс", здесь вы увидите ползунок со знаком L слева и R справа. Отрегулируйте этот ползунок так, чтобы маркер был посередине.

Это гарантирует, что оба наушника AirPods будут воспроизводить звук с одинаковой громкостью.

Чтобы настроить баланс звука AirPods на Android:

откройте приложение "Настройки", найдите пункт "Доступность", в этом разделе найдите ползунок звукового баланса.

Убедитесь, что индикатор находится посередине ползунка, чтобы левый и правый AirPods имели одинаковый уровень громкости.

На компьютере Mac вы тоже можете настроить баланс звука AirPods:

откройте "Системные настройки", перейдите в раздел "Звук", выберите вкладку "Выход".

Затем убедитесь, что ваши наушники AirPods выбраны, и установите ползунок Баланс посередине.

Вы можете настроить баланс звука AirPods в Windows 11:

откройте "Настройки" > "Система" > "Звук", далее выберите AirPods из списка устройств вывода и настройте ползунки Левый канал и Правый канал так, чтобы они были равными.

Соедините AirPods с другими устройствами

Не всегда проблемы возникают только с AirPods. Иногда один из ваших наушников перестает работать из-за проблем со смартфоном или компьютером.

В таком случае попробуйте использовать AirPods с другими устройствами и проверьте, слышен ли звук на обоих наушниках.

Если оба AirPods отлично работают на любом другом устройстве, вы знаете, что проблема с вашим основным устройством, и вам нужно исправить его.

Удалите и снова подключите AirPods к устройству

Один из лучших способов решить проблемы с Bluetooth-устройствами – это "забыть" их на телефоне или другом устройстве, а затем повторно создать пару. Это позволит вашему гаджету установить новое соединение Bluetooth.

Чтобы забыть AirPods на iPhone , откройте приложение "Настройки" и коснитесь Bluetooth. Найдите свои AirPods в списке и коснитесь пиктограммы "Информация" рядом с ними. Затем коснитесь "Забыть это устройство".

, откройте приложение "Настройки" и коснитесь Bluetooth. Найдите свои AirPods в списке и коснитесь пиктограммы "Информация" рядом с ними. Затем коснитесь "Забыть это устройство". Чтобы забыть AirPods на Android , откройте "Настройки" > Bluetooth. В разделе сопряженных устройств коснитесь значка шестеренки рядом с названием AirPods, а затем выберите "Отсоединить" или "Забыть", в зависимости от вашего устройства.

, откройте "Настройки" > Bluetooth. В разделе сопряженных устройств коснитесь значка шестеренки рядом с названием AirPods, а затем выберите "Отсоединить" или "Забыть", в зависимости от вашего устройства. Чтобы забыть AirPods на компьютере Mac , щелкните значок "Центр управления" на панели меню и выберите "Bluetooth" > "Настройки Bluetooth". Откроется приложение "Системные настройки". Щелкните значок "Информация" рядом с AirPods и выберите "Забыть это устройство".

, щелкните значок "Центр управления" на панели меню и выберите "Bluetooth" > "Настройки Bluetooth". Откроется приложение "Системные настройки". Щелкните значок "Информация" рядом с AirPods и выберите "Забыть это устройство". Чтобы забыть AirPods в Windows, нажмите Пуск > Настройки > Bluetooth и устройства. Затем нажмите Устройства и найдите в списке свои AirPods в списке. Нажмите три точки рядом с их названием и выберите "Удалить устройство".

После отключения вам нужно будет повторно подключить AirPods к вашему устройству. После этого проверьте, работают ли оба AirPods.

Сбросьте AirPods до заводских настроек

Если ваши AirPods все еще не работают после отсоединения и повторного создания пары, попробуйте сбросить их до заводских настроек. После отсоединения положите AirPods в зарядный чехол, но не закрывайте крышку.

Нажмите и удерживайте кнопку настройки на задней панели зарядного кейса AirPods в течение 15 секунд, пока индикатор спереди не начнет мигать желто-белым цветом. Затем отпустите кнопку и, открыв крышку, поднесите кейс AirPods к iPhone.

iPhone предложит вам настроить их. Если вы используете другое устройство, выполните стандартные шаги настройки Bluetooth.

Сбросьте сетевые настройки телефона

Сетевые настройки вашего телефона определяют, как он подключается к различным другим устройствам. Стоит вернуться к настройкам по умолчанию, чтобы проверить, исправит ли это проблему с AirPod, который не работает.

После сброса настроек вы можете вручную перенастроить их на своих устройствах. После сброса сетевых настроек вам также нужно будет повторно подключиться к сетям Wi-Fi вручную.

Чтобы сбросить сетевые настройки на iPhone , перейдите в "Настройки" > "Общие" > "Перенести или сбросить iPhone" > "Сбросить" и выберите "Сбросить сетевые настройки".

, перейдите в "Настройки" > "Общие" > "Перенести или сбросить iPhone" > "Сбросить" и выберите "Сбросить сетевые настройки". Чтобы сбросить сетевые настройки на устройстве Android, откройте "Настройки" > "Система" и коснитесь "Сброс параметров". Затем коснитесь Сбросить Wi-Fi, мобильную связь и Bluetooth и подтвердите свой выбор, коснувшись Сбросить настройки.

Обратите внимание, что конкретные шаги могут немного отличаться в зависимости от вашего устройства Android.

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Если вы слышите звук только с одного из ваших AirPod'ов, воспользуйтесь описанными выше методами и проверьте, удастся ли восстановить нормальную работу неисправного AirPod'а. Если проблема связана с неправильно настроенными параметрами или программной ошибкой, в большинстве случаев вы сможете ее исправить.

Если ваш левый или правый AirPod все еще не работает даже после выполнения вышеупомянутых шагов, возможно, проблема связана с аппаратным обеспечением наушников. Лучший вариант – обратиться в службу поддержки Apple за дополнительной помощью или в сервисный центр для ремонта.