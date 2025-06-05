Вы сможете делать фото на iPhone просто касаясь AirPods – Apple готовит большое обновление

Apple работает над масштабным обновлением для AirPods, которое могут официально представить уже 9 июня на конференции WWDC 2025.

По данным The Verge, одним из нововведений станет возможность управления камерой iPhone или iPad с помощью самих наушников, рассказывает 24 Канал. Пользователь сможет сделать фото, просто коснувшись ножки AirPods.

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Среди других ожидаемых функций – автоматическая остановка воспроизведения музыки или подкастов в случае, если пользователь заснул. Пока неизвестно, понадобится ли для этого Apple Watch, ведь именно часы умеют определять фазы сна и, вероятно, будут привлечены к работе функции.

Также Apple может добавить новые жесты головой для регулировки громкости. Это станет продолжением функции Conversation Awareness, которая уже умеет снижать фоновые шумы во время разговора и адаптировать громкость в наушниках.

Ожидается и еще одна полезная опция – студийный режим микрофона с улучшенным шумоподавлением. Подобная функция уже реализована в iPhone 16, и теперь ее могут перенести в AirPods.

Для сферы образования также готовят обновление – Apple планирует упростить подключение наушников к общим iPad в учебных заведениях, что должно улучшить удобство пользования устройствами в учебном процессе.

А тем временем Apple готовится к конференции для разработчиков WWDC 2025, которая пройдет 9 июня. Ожидается, что на ней будут анонсированы новые ИИ функции, над которыми работает компания.