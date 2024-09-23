Планируете покупать новые AirPods 4: вот почему AirPods Pro 2 лучший выбор

Apple не так давно представила AirPods Pro 2 и AirPods 4 и обе модели имеют больше похожих характеристик, чем любые до этого. В то же время некоторые ключевые различия делают версию Pro лучше и на это следует обратить внимание.

Если вы планируете обновить наушники и рассматривали покупку AirPods 4, как вариант, Техно 24 имеет несколько аргументов, почему AirPods Pro 2 может быть лучшим выбором.

А тем временем Вот 5 функций iPhone 16 Pro, которые уже давно есть в телефонах на Android

Превосходная шумоизоляция с силиконовыми насадками

AirPods Pro 2 оснащены силиконовыми вкладышами, которые обеспечивают значительно лучшую шумоизоляцию по сравнению с конструкцией из твердого пластика AirPods 4. Эти насадки позволяют наушникам Pro 2 глубже сидеть в ушном канале, создавая больше уплотнения и обеспечивая пассивное шумоподавление еще до того, как будет задействована функция активного шумоподавления (ANC).

Этот дополнительный уровень изоляции делает AirPods Pro 2 идеальными для пользователей, которым нужно эффективно блокировать внешние звуки. В отличие от них, AirPods 4, с функцией ANC или без нее, не могут предложить такой же уровень звукоизоляции из-за своей открытой конструкции.

Более долгое время работы от аккумулятора

Еще одно ключевое отличие между двумя моделями – время автономной работы. Apple заявляет, что AirPods Pro 2 работают шесть часов на одном заряде с включенной функцией ANC, а с включенными функциями отслеживания движения головы и пространственного звука этот показатель несколько снижается до пяти с половиной часов.

Для сравнения, AirPods 4 рассчитаны на пять часов использования или только на четыре часа с включенным ANC. Это означает, что AirPods Pro 2 предлагают от одного до двух часов дополнительного времени автономной работы, в зависимости от использования, что делает их более удобными для длительных сеансов прослушивания.

Хотя обе модели обеспечивают до 30 часов общего времени прослушивания с учетом зарядного кейса, AirPods Pro 2 заряжаются быстрее – дополнительный час прослушивания за пять минут зарядки по сравнению с 45 минутами у AirPods 4.

Расширенные функции слухового аппарата

Во время мероприятия Apple "It's Glowtime", посвященного iPhone 16, компания представила новые функции, связанные со слухом, для AirPods Pro 2, повышающие удобство их использования для людей с нарушениями слуха. Среди них – защита слуха, клиническая проверка слуха и функция слухового аппарата.

Чип H2 в Pro 2 активно уменьшает громкие шумы, а функция проверки слуха помогает пользователям оценить потенциальную потерю слуха с возможностью поделиться результатами с врачом. Pro 2 может даже действовать как безрецептурный слуховой аппарат для легкой и умеренной потери слуха, что делает его важным вариантом для пользователей, которые беспокоятся о здоровье слуха.

Усиление звуков разговора

AirPods Pro 2 оснащены функцией Conversation Boost, которая улучшает разговоры лицом к лицу, усиливая голос собеседника. Эта функция использует микрофоны, формирующие луч, и чип H2, чтобы улучшить звуки в шумной среде, предлагая преимущество, которого нет в AirPods 4. Если вы часто чувствуете, что плохо слышите собеседников, эта функция может изменить ситуацию.



Преимущества AirPods Pro 2 / Фото Apple

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И хотя обе модели имеют много общих функций, улучшенная шумоизоляция AirPods Pro 2, замечательное время автономной работы, функции слухового аппарата и дополнительные возможности доступа делают их убедительным выбором. Если вы ищете больше функций – следует обратить внимание на Pro 2 модель.

С другой точки зрения, если вам не нужны преимущества Pro модели, то и переплачивать нет смысла и в таком случае, возможно, вам лучше обновиться до AirPods 4.